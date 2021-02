Niña que sería vendida a red de trata de personas fue rescatada

Con promesas de regalos como ropa, zapatos y muñecas y promesas de viajes alrededor del mundo, dos hombres intentaron sacar de Ibagué, Tolima, a una niña de 11 años con la intención de llevarla a Ecuador, donde la venderían a una organización dedicada al delito de trata de personas.



El coronel Jovani Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, afirmó que la niña había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Bogotá.



(Además: Él es el pastor que profetizó la llegada de Jesús y ahora no aparece)

El caso fue puesto al descubierto el sábado pasado cuando la Policía de Ibagué recibió la denuncia por la presencia de una niña visiblemente nerviosa que viajaba junto a dos hombres en un bus que cubría la ruta Bogotá-Ipiales.



De inmediato policías de Infancia y Adolescencia con apoyo de patrullas de Tránsito ubicaron el bus en la salida de Ibagué y tras detener su marcha procedieron a dialogar con la niña pero se llevaron una sorpresa al establecer que figuraba reportada por sus padres como desaparecida.



(Le puede interesar: Así se resolvió el crimen de dentista colombiano en un pueblo de Chile)



De inmediato ella señaló que viajaba en compañía dos hombres a los que no conocía muy bien.



Así mismo, llorando, contó que "se había fugado de la casa porque un señor le prometió muchos regalos si a cambio viajaba con él hacia Ecuador".



(En otras noticias: Me quitaron la nariz a mordiscos y quiero que otras no sufran como yo)



Los hombres también le habían insinuado que le escribiera una carta a los padres para informarles que viajaba a otro país a estudiar "y que no la buscaran".



En medio del procedimiento la niña fue puesta a salvo y la Policía logró capturar en flagrancia a dos hombres de nacionalidad venezolana identificados como José Félix Quilimaco Gómez, 49 años, y Alonso Manuel Hernández Méndez, de 18, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía por el posible delito de trata de personas.



(También lea: Pastor que lideraba ayuno por llegada de Jesús habría desaparecido)



Así mismo, se pudo establecer que la menor conoció a uno de estos hombres hace un mes en Bogotá y éste "mediante promesas de estudio y regalos la había convencido de abandonar su núcleo familiar y viajar a un país extranjero en búsqueda de mejores oportunidades".



La menor permanece bajo cuidado del ICBF en un centro de protección.



IBAGUÉ