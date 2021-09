Colombianos son detenidos en Jamaica tras ser víctimas de trata de personas

Tres hombres, de Manizales y Chinchiná, en Caldas, están detenidos en Jamaica, luego de ser víctimas de trata de personas y ser entregados a las autoridades migratorias por quien los llevó a este país. Sus familiares alertaron a las autoridades sobre la situación que viven en este país.



“Estas tres personas escucharon en un anuncio en radio sobre la oferta laboral para trabajar en el oficio de ebanistería en Jamaica. Les pagaron los tiquetes y el pasaporte y se los llevaron, pero una vez allí los tenían en condiciones infrahumanas, les quitaron sus documentos y no les pagaron”, señaló el secretario de Desarrollo Social de Caldas, Jorge Alberto Tovar, quien coordina el Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas.



Es de precisar que cada hombre se fue en fechas diferentes, el primero en noviembre del 2020, el segundo en enero de 2021 y el tercero en julio pasado.



De acuerdo con la información que han recopilado las autoridades, los hombres entre los 28 y 35 años de edad, dormían en el piso o sobre una mesa que estaba en el mismo taller en el que trabajaban. “Les ofrecían un millón de pesos semanales, los primeros días les pagaron, después les dieron más poco y en pocas semanas ya no les pagaron”, relató el funcionario.



Según los reportes oficiales, los hombres lograron escapar del lugar y empezaron a trabajar en el mismo oficio, pero de manera independiente. Quien los llevó, al ver la situación, los denunció ante las autoridades migratorias y al no tener documentos ni permiso para trabajar en este país, fueron detenidos.



“Cuando nos llegó el informe activamos la ruta de atención, informamos a los Ministerios del Interior y de Relaciones Internacionales, quienes empezaron ya contactos con el consulado colombiano en Jamaica. Ellos se encargan de la repatriación y nosotros los atenderemos una vez lleguen al departamento”, apuntó el Secretario.



​Una vez en Colombia, recibirán apoyo en seguridad, manutención y acompañamiento psicosocial por parte de las autoridades de Caldas y de las de sus municipios de origen. Es de precisar que el proceso de retorno a Colombia puede tardar un poco más de un mes, tal como están concertados los plazos del Gobierno Nacional para este tipo de trámites.



Las autoridades han informado que ya capturaron a una persona que apoyaría este proceso de trata de personas bajo la modalidad de trabajo y servicios forzosos.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

CALDAS