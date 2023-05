Los cuerpos de George Alejandro Gómez Rojas, 32 años, y su esposa, Leidy Castro Ospina, 25, fueron entregados a sus familiares que, de inmediato, los trasladaron de Neiva a Bogotá donde se realizarán sus exequias.



La pareja, nacida en Bogotá, fue hallada sin vida, en la mañana del domingo 21 de mayo, en la habitación de un motel ubicado en la vía que une a Neiva con el municipio de Palermo, Huila, zona a la que habían viajado en motocicleta en plan de descanso, pero todo terminó en tragedia.

Fuentes consultadas por El Tiempo señalaron que, por ahora, no se tiene plena certeza de las causas y circunstancias en las que murió la pareja toda vez que no tenían signos de violencia.



“El tema es sometido a análisis de toxicología por el hallazgo de un extraño líquido en la habitación de la pareja, lo que podría presumir que se trataría de una intoxicación con una sustancia no determinada, pero es importante aclarar que eso no ha sido confirmado en la investigación”, afirmaron las autoridades.



“Tras la toma de muestras y análisis, finalmente los cadáveres fueron entregados a los familiares”, agregaron.



Lo que sí está confirmado es que el cuerpo de George Alejandro Gómez Rojas fue llevado a las salas de velación del Ejército Nacional-Cantón Norte. Sus exequias en ceremonia cristiana se realizarán este 25 de mayo y la inhumación se hará en Jardines del Recuerdo, en Bogotá. De las honras fúnebres de Leydi Castro Ospina, profesional en Negocios Internacionales, no se tiene información.



La lamentable historia de esta pareja de esposos bogotanos, amantes de los viajes por el país en motocicleta, comenzó el puente festivo anterior cuando decidieron visitar el departamento del Huila para conocer Neiva, Garzón, Gigante y todo el sinnúmero de atractivos turísticos del departamento.



El sábado 20 de mayo visitaron el desierto de la Tatacoa, en el municipio de Villavieja, y en la noche ingresaron a un motel, pero al día siguiente los empleados de ese sitio encontraron a la pareja sin vida en la cama.



La Policía de Neiva realizó la inspección a los cadáveres sin encontrar signos de violencia alguna lo que descartó, por ahora, un asesinato y otra prueba es que la puerta de la habitación tampoco había sido forzada o violentada.



Otro tema que llamó la atención de los investigadores de criminalística es que en la habitación del motel fueron hallados los celulares, dinero y otras pertenencias de esta pareja que no tenía hijos.



De acuerdo con las informaciones los cuerpos estaban sobre la cama, sin signos de violencia, pero una de las hipótesis que manejan los investigadores es que habrían sufrido una posible intoxicación con una sustancia no establecida ya que en el sitio fue encontrado un extraño líquido que, posiblemente, habrían ingerido en circunstancias aún no precisadas.



Es importante señalar que, hasta el momento, los familiares de la pareja no han emitido pronunciamiento alguno sobre el extraño caso.

Fabio Arenas Jaimes

Para EL TIEMPO

NEIVA