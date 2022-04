Dos jóvenes que habían hurtado un celular sobre la avenida primera de Riohacha y que en su afán de huir se lanzaron al mar, se salvaron de morir ahogados, tras ser rescatados por un grupo de pescadores.



(También: Martín Elías y 5 años que bastaron para ‘conocer la verdad’ de su muerte)



El hecho se registró en la mañana de este martes, cuando una mujer que se encontraba haciendo ejercicios con su celular y una cartera, fue abordada por los menores cuyas edades oscilan entre los 16 y 17 años.

De acuerdo al relato de Gabriel Villar uno de los testigos del hecho y quien ayudó a socorrerlos “a la mujer la estrujaron, la tiraron al suelo y le quitaron el celular, arrancando a correr por la orilla de la playa”.



Tras el robo la gente comenzó a perseguir a los jóvenes, desde la calle 1 con carrera 9 hasta el sector de la cárcel municipal.



(Lea: $ 400 mil millones para arreglar la infraestructura educativa en Cesar)



Luego de recorrer varios metros y al sentirse acorralados por la comunidad y la Policía, decidieron lanzarse al mar, logrando nadar unos 800 metros mar adentro, siendo arrastrados por la fuerte brisa hacia el sector del barrio El Faro.



La preocupación de la ciudadanía fue entonces, la suerte que podrían correr, por lo que comenzaron a pedir ayuda para rescatarlos.



En el operativo participaron ocho pescadores que se encontraban a la orilla de la playa tejiendo unos trasmallos, cuando fueron alertados del incidente, por lo que enseguida salieron en la lancha a rescatarlos.



(No deje de leer: Los hospitales de Sucre con cero pacientes por covid-19)

Estaban sin fuerzas, agotados, casi desmayados, los pelaos como que son buenos nadadores, gracias a eso también se salvaron FACEBOOK

TWITTER

“Estaban sin fuerzas, agotados, casi desmayados, los pelaos como que son buenos nadadores, gracias a eso también se salvaron. Si no hubieran ido por ellos se ahogan, porque casi no se veían desde la orilla”, sostiene Villar.



Agrega que hay que educar y ayudar a la juventud ya que muchas veces no es que quieran ser delincuentes, son las faltas de oportunidades y hay que darles la oportunidad para que se resocialicen.



“Ante todo prevalece la vida de las personas, lamentable no tenemos una reacción inmediata en el mar y como pescadores estuvimos atentos de brindarle apoyo”, sostiene Jimmy el dueño de la lancha.



Explica que llamaron al cuadrante de la Policía para que se hiciera presente, para saber si los jóvenes serían capturados, pero no llegaron. Ya en tierra los muchachos salieron corriendo y se fueron huyendo.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha