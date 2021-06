Tras quema de cuatro buses, Pasto amanece sin servicio de transporte

Sin el servicio de transporte público urbano se encuentra el martes la capital de Nariño, luego de que cuatro buses fueran incinerados y otros siete afectados por los actos violentos protagonizados por varios manifestantes, en el marco de la protesta registrada en la tarde del lunes 28 de junio.



Los casi 200 buses que prestan el servicio no salieron esta mañana a cumplir con sus acostumbrados recorridos por la zona urbana y rural del municipio de Pasto, lo que afecta directamente a miles de usuarios.



Según un balance preliminar, las pérdidas causadas por los daños considerables a los vehículos ascienden a los 400 millones de pesos.



“Se han causado daños a ventanales y las estructuras de los buses y esos tienen unos costos muy elevados”, afirmó el gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público Ciudad Sorpresa, Alfonso Ortega Jurado, quien recordó que en el caso de Pasto los vehículos no son propiedad de un monopolio, sino de varias familias que han puesto sus recursos al servicio de toda la comunidad pastusa.



“Esa es la realidad, inclusive, hay dos o tres conductores que son propietarios de un solo vehículo, aquí los dueños no son la Alcaldía de Pasto ni la Gobernación de Nariño, son gente con una trayectoria familiar”, reveló con desconsuelo el directivo.



Informó que en reunión que sostuvieron la noche anterior, los empresarios del transporte tomaron la decisión de no volver a prestar el servicio, hasta tanto las condiciones de seguridad en la ciudad mejoren o cambien.



“Hoy no se prestará el servicio hasta que no tengamos las garantías de seguridad y de protección hacia nuestros conductores”, indicó.



Puso de presente que las empresas lo que han hecho es generar empleo y bienestar social a través del servicio público de transporte, “yo no entiendo por qué las protestas acaban con los nuestro y solo sirven para aumentar el odio”.



Invitó a toda la ciudadanía a tomar conciencia “porque la solución no es dañando los vehículos, hay que dialogar con sensatez”.



Igualmente relató los duros momentos de caos y zozobra que debieron vivir los conductores de los buses, cuando los encapuchados irrumpieron en sus vehículos y los amenazaron con incendiar sus buses si no se bajaban y ordenaban a los pasajeros que hagan lo mismo.



“Lo que esperamos es que estas escenas no se repitan, ya hemos sufrido mucho por la pandemia y las protestas, a la destrucción no debemos llegar”, dijo.



Las autoridades atribuyeron las acciones vandálicas de la tarde de ayer a los denominados comandos universitarios de paro, que estarían integrados por estudiantes de las universidades de Pasto, pero se investiga si a dichas organizaciones también podrían pertenecer personas con otros intereses.



El alcalde de Pasto, Germán Chamorro de la Rosa, también se pronunció sobre los fuertes disturbios y sostuvo que el comercio organizado ha sido uno de los sectores más golpeados por las protestas.



“Casi el 60 por ciento del comercio se ha visto muy afectado, un promedio de 5 millones de pesos pierde cada comerciante al tener que cerrar su negocio”, aseguró el funcionario, quien invitó a la ciudadanía a unirse para defender el patrimonio público y a la institucionalidad.



Sobre las críticas que ha recibido su administración de la opinión pública por el rompimiento de los diálogos con los sectores juveniles, precisó que el paro se “desdibujó” y no tiene una orientación.



“En el caso de ayer hasta un jardín infantil resultó afectado, los niños allí vivieron verdaderos momentos de horror”, declaró y dijo que en Pasto se garantiza la protesta pacífica, pero se condenan los actos de vandalismo.



Acerca de los fallos judiciales que amparan el derecho a la protesta sobre el accionar de la Policía Nacional, Chamorro dijo que “un estado de opinión no puede estar por encima del estado de derecho y eso no puede pasar, cuando se pierde la institucionalidad se pierde todo, es la sociedad la que se perjudica”.



Por su parte el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pasto, mayor Hernán Meléndez, informó que la intervención de la institución se hizo necesaria por las acciones vandálicas que dejaron como resultado 11 buses afectados, de los cuales 4 fueron incinerados en su totalidad.



Igualmente se causaron grandes destrozos a las instalaciones de AV Villas, de la Registraduría Especial y del supermercado Dólar City, al tiempo que se causaron daños a dos cámaras de seguridad y varios semáforos.



“Los desmanes también dejaron uniformados lesionados, pero seguimos desarrollando acciones para dar con el paradero de quienes buscan atentar contra la tranquilidad y los bienes ciudadanos”, declaró.

