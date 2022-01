Las imágenes de hombres del Eln patrullando por Arauquita, Arauca, que circularon el domingo, volvieron a abrir el debate sobre lo que realmente está pasando en este departamento y cuál es el verdadero poder de los grupos armados que allí delinquen.

Fuentes del Ejército consultadas por EL TIEMPO aseguraron que desde la inteligencia de la institución están verificando cuándo y dónde se tomaron las fotos de los miembros de la guerrilla. Además, explicaron que no pueden descartar ni confirmar que se haya tratado de un hecho coincidente con la presencia del presidente Iván Duque en el departamento, quien estuvo el sábado en Arauca liderando un consejo de seguridad.



Tras la polémica, en un video compartido ayer por el ministro de Defensa, Diego Molano, en su cuenta de Twitter, un grupo de militares asegura que se encuentra haciendo presencia en La Esmeralda, Arauquita, para enviar un mensaje contundente de legitimidad.



Y respecto a los supuestos patrullajes, el funcionario dijo en RCN Radio que “esta foto lo que tiene es el propósito de deslegitimar la presencia de la Fuerza Pública”, y complementó que “lo que está claro es que aquí el Eln sale para la foto porque sus cabecillas están del otro lado”.



Pero, más allá de la verificación de la veracidad de las imágenes, lo cierto es que en Arauca, especialmente en Tame, Saravena, Arauquita y Fortul, los municipios más golpeados por la guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc, los habitantes tienen miedo.

Desde el 2 de enero, cuando fueron encontrados 23 cuerpos sin vida de presuntos disidentes de las Farc que habrían sido abatidos por el Eln, en estos municipios no han tenido tranquilidad e, incluso, no se puede salir a la calle después de las 6 p. m. porque hay amenazas de los grupos ilegales.



“Es la información que han estado difundiendo porque hay amenazas de que van a haber minas antipersonas por los caños, por los caminos, entonces es la información”, señaló Mayerly Briceño, líder social del municipio de Tame.



A esta situación se suma que continúan los desplazamientos. Según la Procuraduría, 105 familias salieron de sus hogares huyéndole a esta guerra, pero desde Arauca, líderes sociales y organizaciones civiles señalan que el número asciende a 400, quienes salen a los cascos urbanos, pero también están partiendo a Norte de Santander y Casanare, por ejemplo.



Esta fue una de las imágenes que circuló. Foto: Archivo particular

Incluso, en los últimos días circularon audios en los que, supuestamente, los grupos disidentes iban a empezar a atacar a los presidentes de las juntas de acción comunal y a los líderes sociales.



Por eso, el llamado desde Arauca es a que haya una presencia integral del Estado, más allá del refuerza del pie de fuerza, pero les piden a los ilegales que los saquen de esa guerra. “Seguimos pidiendo claramente a las autoridades civiles que se empeñen en la protección e integridad de la población más afectada, así como concretar planes de contingencia y de ayuda humanitaria requeridos, recordando siempre que es necesario buscar responder de manera más integral la situación que vive nuestra región” fue el llamado que hizo ayer Jaime Cristóbal Abril, obispo de Arauca.

