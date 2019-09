Tras persecución, agente vial es agredido

Un nuevo caso de intolerancia se registró contra un operador de grúa de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, agredido por seis sujetos, al parecer transportadores informales, quienes le pedían al hombre que bajara de la grúa un vehículo Renault 9 que había sido inmovilizado por piratería.

El operativo en el que se inmovilizó el vehículo se realizó ayer en la carrera 14 con calle 33 de Bucaramanga, sobre las 11:40 a. m. Cuando el operador de la grúa se dirigía a los patios, los sujetos lo siguieron en otro vehículo y, antes de entrar a la Dirección de Tránsito, lo agredieron con un destornillador y golpes.



“Como tres veces me ‘cerraron’, me chocaron y me amenazaban con un destornillador. A unos 5 metros de la entrada a Tránsito, ellos me atravesaron el carro y se bajaron todos. Yo me bajé, se vinieron contra mí y me agredieron”, relató el operador.

Por fortuna, una patrulla de la Policía llegó al lugar y logró detener a tres de los seis agresores, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía, y detuvieron el vehículo en el que se movilizaban. Los otros tres atacantes se dieron a la fuga.



“Hacemos el llamado a los ciudadanos a actuar con cordura y respeto por la vida de nuestros funcionarios”, solicitó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a través de un comunicado.





BUCARAMANGA