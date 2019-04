Tras las mariposas de las calles de Manizales y Villamaría

Si se piensa con detenimiento no es usual ver mariposas entre calles citadinas. Para verlas en cantidad y variedad es necesario ir a un lugar alejado de la urbe, donde haya plantas y árboles.

Fue precisamente su escasa presencia en las ciudades la que motivó a dos biólogos manizaleños a documentar cuáles y cuántas especies de este insecto hay en la capital de Caldas y sus zonas aledañas. El proyecto se denomina 'Mariposas urbanas de Manizales y Villamaría'.



La idea consiste en que sean los ciudadanos del común los que les ayuden a ver qué tipo de especies hay, todo a través de la red social Facebook.



“Las personas nos envían como mensaje a la página de Facebook (Mariposas urbanas de Manizales y Villamaría) la foto en la que registran a las mariposas que ven sobre puentes, aceras, paredes y nosotros las identificamos y publicamos los datos científicos de la especie”, indicó Fabián Gaviria, cocreador de la iniciativa.



Gaviria, magister en diversidad filogenética y quien lleva más de 10 años en investigaciones biológicas de varias especies, asegura que encontraron en internet la posibilidad de tener “100 ojos en vez de cuatro”.



“Es de mucha ayuda que cada vez seamos más los interesados en descubrir lo que nos rodea. Juntos hacemos el trabajo de campo y después mi compañero y yo hacemos la labor científica, que es lo que más tecnicidad requiere”, anotó.



El investigador precisó que sobre este tipo de proyectos hay pilotos en Francia, España y otros países de Europa, pero que el reto está en países como Colombia, donde en las calles no hay muchas zonas verdes.



“Allí la gente registra sus grandes jardines por la facilidad que tiene, pero aquí tenerlos es muy escaso. Por eso quisimos documentar la ciudad, ver porqué se mantienen allí, cuáles son sus patrones de distribución y movimiento”.



Pero, ¿por qué mariposas, qué de especial tiene este insecto para que fuera motivo de esta iniciativa?, según el biólogo, cumplen funciones ecológicas vitales en los ecosistemas.



“Además de ser bellas, por sus colores y formas, hay plantas o vegetación que solo polinizan ciertas mariposas y su presencia permite ver si hay bosques cercanos y cómo están de salud. Ellas determinan otras variantes para los ecosistemas”.

​

En su primer año de trabajo han registrado 60 especies con la ayuda constante de 20 personas, la meta es crecer el registro y lograr que “más personas se interesen en reconocer la biodiversidad con la que habitan”.



Así lo señaló, Cristóbal Ríos, cocreador del proyecto y quien lleva 13 años dedicado a las mariposas, haciendo inventarios y patrones taxonómicos en varios lugares de Colombia y el mundo.



"Queremos convertir la idea en un proyecto de ciencia ciudadana, en la última década la participación es la base de la recopilación de información, sobre todo en lo que tiene que ver con identificación de diversidad en zonas urbanas”, anotó Ríos.



El experto agregó que “buscamos consolidar una base de datos con las características ecológicas y ubicación georeferencial de cada mariposa de estas ciudades, de manera que esos datos científicos sean insumo importante para los tomadores de decisiones ambientales”.



Los biólogos coinciden en que en Caldas no hay un dato técnico claro, por lo que ambos trabajan en consolidarlo. Según lo que han encontrado habría entre “800 y 1.000 especies de mariposas”.



Ambos esperan estar en la ciudad por lo menos un año más dirigiendo el proyecto., pero con la idea de que siga creciendo. “Una meta a largo plazo es vincular al proyecto a otros estudiantes de biología de manera que esta iniciativa no sea solo nuestra, sino que, cuando nosotros no podamos estar al frente siga viva y creciendo”, mencionó Ríos.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES