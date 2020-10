Tras dos meses cerrada se habilitará vía clave de Pereira

Luego de dos meses y medio de cierre de la vía La Romelia – El Pollo, una de las más transitadas de Pereira, la próxima semana estarán dadas las condiciones para habilitar la circulación de vehículos por un solo carril.

Desde que el talud de 36.000 metros cúbicos cayó sobre la vía la madrugada del pasado 24 de abril y previo estudio hecho por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Alcaldía de Pereira, se había considerado que no habría paso por el sitio, por lo menos en dos meses. Las obras van acordes al plazo y se entregarían la próxima semana.



“Aunque la vía ya está totalmente limpia y se retiró todo lo que cayó producto del derrumbe, allí hay un material que implica riesgo para los vehículos que transitan y queremos disminuirlo al mínimo posible”, indicó Juan Carlos Restrepo, secretario de Infraestructura de Pereira.



Según el funcionario, se realizarán otras obras finales que –terminadas– permitirán que Invías abra de nuevo esta vía. Entre las adecuaciones están la limpieza del material colgado que está sobre el talud, remoción del material que quedó en la parte superior del muro de contención y de la montaña.



“El invierno sí ha sido un enemigo de este proyecto, porque cada que llueve debemos parar las máquinas, pero el compromiso es que esta semana ejecutaremos las actividades restantes para dar apertura”, añadió Restrepo.

En ese sentido el director técnico del Invías, Guillermo Toro, señaló que luego de una inspección a la zona y al muro de contención ejecutado en el lugar en el 2019, se determinó hacer recomposición del talud para garantizar su estabilidad.



“Trabajaremos, de acuerdo con lo establecido en el cronograma, en la limpieza de la vía y la recomposición de obras de drenaje que se vieron afectadas por el impacto del derrumbe. Seguimos en el compromiso de reaperturar la vía en la segunda semana de octubre”, precisó Toro.



Desde la administración municipal, entre tanto, también se informó que un reciente talud de tierra que cayó en la zona, y que causó conmoción entre los pereiranos, no es un nuevo desprendimiento causado por la inestabilidad del terreno, sino que fue un movimiento controlado.



“El depósito de tierra que se especula que es un nuevo derrumbe fue hecho adrede por los operadores que están haciendo la limpieza de la vía para después retirarlo y llevárselo” precisó el jefe de Gestión del Riesgo de Pereira, Alexander Galindo.

No llegan aún recursos

Luego de presentarse el deslizamiento en julio pasado, el alcalde de la capital risaraldense, Carlos Maya, le reclamó al presidente Iván Duque los 10.000 millones de pesos que le había prometido al municipio para intervenir esta zona que ya había presentado otro derrumbe en julio de 2019, el cual dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 12 vehículos sepultados.



Tras una visita de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dos días después del segundo deslizamiento, el Gobierno Nacional se comprometió a entregarlos para que con ellos se desarrollen las obras de mitigación en esta importante vía para la conexión entre el Eje Cafetero, el suroccidente del país y Antioquia, pero estos aún no llegan.



De acuerdo con la administración municipal, la entrega no se ha concretado por dificultades administrativas, pues la documentación enviada a Bogotá se ha devuelto en varias ocasiones, de manera que hasta que no estén conformes a las directrices de la Ungrd, no les serán desembolsados.



Unos trabajadores y tres retroexcavadoras trabajan en dejar a punto esta variante del Eje Cafetero. Las obras de limpieza y recolección de escombros, incluyendo los que quedaron tras la demolición del conjunto residencial de la parte superior del talud que se derrumbó, se realizan entre el Invías y la Secretaría de Infraestructura de Pereira.

LAURA USMA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MANIZALES