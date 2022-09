La tensión volvió a subir en el norte del Cauca, luego de que en este fin de semana se registraron disturbios en zona entre Caloto y Guachené, así como en Miranda.

El motivo, la invasión de tierras que han terminado en graves enfrentamientos, los cuales, involucran a indígenas, afrodescendientes y campesinos en zonas de cultivos de caña, algunos de propiedad de ingenios azucareros como La Cabaña, Incauca y Central Castilla, y otros en manos de cañicultores de la región.



Pero la temperatura subió en la finca Chimán, donde indígenas y afrodescendientes, así como trabajadores dedicados a la caña de azúcar se enfrentaron entre sí.



Es por ello que este domingo en esta finca se acordó una audiencia con autoridades indígenas, como el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), y funcionarios de la gobernación del departamento para llegar a un consenso.



De acuerdo con la Gobernación, se busca escuchar a todos los involucrados, insistiendo en que también se debe valorar el derecho a la propiedad privada.



En la Gobernación informaron que el principal interés es evitar una tragedia.



Según indígenas en Chimán, la audiencia se citó para las 8:00 de la mañana de este 25 de septiembre, pero no se había iniciado una hora y media después.



El pasado sábado 24 de septiembre, la personera de Guachené, Ximena Bastidas, cuando llegó a la finca Chimán fue testigo de disparos. Dijo que en ese momento no importó que ella portara la identificación como funcionaria del Ministerio Público que pedía el diálogo y le robaron su moto.



Ella salió ilesa, pero afectada emocionalmente por lo sucedido.



De acuerdo con el Cric, cuatro indígenas nasas resultaron heridos y aseguraron que ellos no dispararon y que fueron hombres armados en la zona.



Como lo han venido sosteniendo, la pugna por tierras respondería a lo que los indígenas llaman liberación de las mismas, considerando que antes eran de sus ancestros y que habrían sido expropiadas en procesos irregulares en los últimos siglos y en esta última década.



Gremios de Asocaña insisten en el derecho a la propiedad privada, a que están generando empleos que se vienen afectando por las tomas de haciendas y que además, pagan impuestos a las respectivas alcaldías del norte del Cauca.



Estos gremios de la agroindustria de la caña dicen que en el norte caucano se generan 50.000 empleos, y que por confrontaciones y ocupaciones se ha afectado la productividad de cerca de mil hectáreas.



Según Fedesarrollo, el sector tiene una alta contribución en las finanzas de los municipios, a través del pago de impuestos. En Miranda, por ejemplo, los ingenios aportan 72 por ciento del total en impuestos; Corinto, un 42 por ciento y en Padilla, 22 por ciento.



Según los indígenas, ellos vienen en estos procesos en esta década.



Estas tomas continúan en los municipios Caloto, Corinto, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené y Miranda.



También hay comunidades afrodescendientes, como aquellos que viven en los alrededores de la hacienda La María, de Central Castilla, que fue declarada como territorio afro. Ellas también están en esta puja y aseguraron que desde años atrás vienen buscando negociaciones para comprar el terreno al ingenio, con el fin de sembrar cultivos distintos a la caña de azúcar para que ellos puedan vender y también para pancoger, es decir, los que satisfacen las necesidades para alimentos de una población.



Indígenas, afros y campesinos insisten en que no dejarán las haciendas hasta que haya una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional que involucre a todos los actores.



Sin embargo, pese a las diferencias todos ellos llegan a una misma conclusión: lograr acuerdos y soluciones que permitan una mayor equidad en la tenencia de la tierra en el Cauca.

De hecho, según una investigación del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali arroja que “cerca del 40 por ciento de la tierra en Cauca son predios mayores de 50 hectáreas y pertenecen a menos del 1 por ciento de los propietarios”. Además, “el 13,46 por ciento de la superficie del norte del Cauca está constituido por predios menores de 3 hectáreas y pertenecen al 77 por ciento de los propietarios”.



