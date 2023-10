Este jueves entregan el nuevo puente El Alambrado tras colapso del anterior

Seis meses después del desplome del puente El Alambrado, que une a los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, el concesionario Autopistas del Café anunció que este jueves 12 de octubre se pondrá en funcionamiento la nueva estructura.



Durante un acto protocolario que iniciará a las 8:00 de la mañana y que será presidido por el ministro de Transporte, William Camargo, se pondrá en servicio nuevamente este corredor vial.

El primer vehículo que pasará por la estructura será una tractomula conducida por Alfonso Medrado, presidente de la Confederación Colombiana de Camioneros y Nidia Hernández, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar). Esto como un homenaje al gremio de los transportadores que se han visto afectados durante estos meses y han tenido que usar rutas alternas.



“Cumplimos lo que habíamos prometido, el 12 de abril que se cayó el puente, le prometimos al gobierno que íbamos a hacer un puente nuevo en seis meses y ese tiempo se cumple este jueves. Es un mensaje de compromiso con el país. El esfuerzo fue sobrehumano, un puente de estos no se hace en menos de un año y medio o dos años, pero aquí trabajamos las 24 horas, le metimos toda la tecnología y recursos”, le contó a este medio el gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega Lemus.



El puente pesa unas 580 toneladas, mide 103 metros de largo y 17 metros de alto, y está ubicado sobre el río La Vieja, entre el sur del Quindío y el norte del Valle.



“Es una solución definitiva para este corredor, es decir para 100 o 150 años. Se le hicieron todas las revisiones, las interventorías y las auditorías necesarias en el proceso constructivo de tal manera que nos da toda la confianza de que es una estructura de última tecnología, cumple sobradamente toda la normatividad de puentes que nos rige en Colombia”, agregó Vega.



Luego de los actos protocolarios se espera poner en servicio este corredor que funciona en ambos sentidos y que tiene capacidad para todo tipo de vehículos. Cabe resaltar que también se activará nuevamente el peaje Corozal, suspendido tras la caída del puente en abril pasado.



Este nuevo puente tuvo un costo superior a los 20.000 millones de pesos, según reveló el gerente de Autopistas del Café.



“Estamos convencidos que no tenemos responsabilidad en la estructura colapsada por eso desde el primer día le ofrecimos al gobierno que nosotros construíamos el puente nuevo con nuestros recursos y que después acordaríamos la forma de compensar este esfuerzo porque si nos hubiéramos metido en la discusión de quién paga, a quién le toca, y de que el gobierno apropie la plata, hoy no tendríamos nada y la meta era recuperar la movilidad cuanto antes”, aseguró el directivo.

La caída del puente El Alambrado, entre Valle y Quindío. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Finalmente, Vega le dijo a este medio que las investigaciones sobre la causa del colapso siguen su curso y que hasta el momento no se tienen resultados.



“Nosotros tenemos tres firmas contratadas; una americana, una española y una colombiana. En este momento estamos en pruebas de laboratorio en Europa y en Estados Unidos y ya hicimos pruebas con distintos elementos del puente en Colombia”.



Y dijo que “estamos absolutamente convencidos de que a ese puente como a todos los demás, 102 puentes que administra Autopistas del Café, se le había hecho todo el mantenimiento que indican las normas e incluso más y por eso creemos que la causa tiene que ser algo externo a la estructura, pero eso lo dirán las investigaciones. Un mes antes se le había hecho el último estudio y estaba bien. Ese puente no tenía por qué caerse por sí solo así estuviera tan viejito como estaba”.



Cabe recordar que la Fiscalía reveló hace unos días que está a la espera de la aprobación de 1.000 millones de pesos para continuar con la investigación que adelanta por su cuenta sobre las causas que llevaron al colapso de la estructura y que dejó a dos policías muertos y 15 personas heridas.



Laura Sepúlveda

Especial para EL TIEMPO

ARMENIA