Alcaldesa de Corinto pide más inversión social y paz tras atentado

En el municipio de Corinto en el Cauca, cerca de las 3:30 de la tarde de este viernes, fue detonado un carro bomba cerca de la Alcaldía de esa localidad. En un consejo de seguridad realizado en la noche de ese mismo día en Popayán, que contó con la presencia del Ministro de Defensa, Diego Molano y autoridades del Cauca, se determinó que la acción dejó 43 lesionados, de los cuales 11 son funcionarios públicos.



También se registraron daños materiales. El hecho es atribuido a disidencias de las Farc y se ofrece una recompensa de 200 millones de pesos por información que dé con el paradero de los cabecillas alias 'Cejas' y 'David' o 'Choling', señalados de ser los supuestos responsables.



De los heridos, 17 son por aturdimiento, 20 por lesiones leves y seis heridos de consideración, dos de ellos están atendidos en Cali y otros cuatro fueron trasladados a Santander de Quilichao.



Algunos de los funcionarios lesionados son Nelson Giraldo, almacenista de la alcaldía y Daniel Moncayo, secretario de Planeación. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales de Cali.



Otros heridos son Karen Pérez, Eunice Delgado, Carolina Rivera, Carolina Henao, Javier Escobar, Lilia Usurriaga, Alba Lucía Usurriaga, Fernando Imbachí y Edwin Calderón.

2. El gobernador @LarrahondoElias acompañado de la alcaldesa Martha Velasco, recorre las afectaciones en el municipio de Corinto, dando un mensaje contundente de rechazo a las acciones y acompañamiento institucional. ¡Respeto por la vida de los caucanos! pic.twitter.com/AVbR2jIPLI — Gobernación Cauca (@GobCauca) March 27, 2021

En la ciudad caucana circula un panfleto a nonbre de las disidencias de las Fac que dice "todo fue porque la alcaldesa no ayuda a los damnificados que dejó las crecientes. Queríamos decirle que lo que sucedió hoy fue sólo una advertencia para que la alcaldesa se haga ver y ayude a las personas que lo necesitan, queremos que traslade las personas de las veredas que más afectadas están y las ayude a conseguir un lugar seguro”.



Pero en otro papel, disidencias no reconocen la autoría del atentado.

"Nos robaron La tranquilidad"es lo que se escucha en las voces de los afectados del atentado terrorista 26 de marzo,solo servimos a la comunidad! Y que nos espera ahora? #DefensoriadelPueblo pic.twitter.com/dSkIeI1kBd — Alcaldía de Corinto (@CorintoAlcaldia) March 29, 2021

Estos hechos se suman a varios acontecimientos violentos en ese mismo día en diferentes municipios de ese departamento, además de hostigamientos en Silvia y Caldono, se reportó el secuestro de un integrante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), al parecer en un retén ilegal en Caloto, así como un soldado asesinado en medio de combates en Argelia.



La alcaldesa de Corinto, Martha Velasco lamentó el atentado terrorista en contra de la administración municipal e hizo un llamado a la paz en la construcción de los territorios. Así mismo, indicó que la mayoría sufrieron heridas leves a causa de la onda expansiva y que son 17 de los heridos, lo que tuvieron que ser llevados a centros asistenciales.

Corinto tristemente es noticia! Visita del presidente @IvanDuque a nuestro municipio para alentar a la comunidad sobre los constantes actos de violencia que golpean nuestro territorio. #NomasGuerra# #CorintoNo merece ser más protagonista del terrorismo. pic.twitter.com/UoS8i1edoF — Alcaldía de Corinto (@CorintoAlcaldia) March 27, 2021

-¿Ustedes estaban preparados para este tipo de hechos?



Llegaron comunicados, incluso en el sitio de El Palo se estuvo entregando comunicados de la celebración del aniversario de la muerte de Manuel Marulanda. Un día antes tuvimos un consejo de seguridad, estuvimos reunidos con Ejército y Policía, quienes le estaban brindando la seguridad a nuestro municipio. Estuvimos pendientes de lo que llegara a suceder en el municipio. Lo ocurrido es materia de investigación.



¿Se sabe qué tipo de vehículo se usó para hacer este atentado?



En un Kia color negro, un carro hurtado, no tenemos más información.



-¿Cómo era el ambiente horas antes del atentado en los alrededores de la alcaldía?



Todo era normal, las instalaciones de la administración municipal estaban abiertas, los locales comerciales también. Era un día de trabajo donde todos los ciudadanos estaban laborando.



-¿Usted tuvo la oportunidad de observar por cámaras los momentos previos a la detonación?



No, porque en el momento de lo ocurrido nos quedamos sin energía, por eso no se ha podido observar. Hasta tanto no retorne nuevamente la energía a estos sectores, no se puede revisar. Yo no estaba ahí, me encontraba en reunión de 42 alcaldes definiendo proyectos regionales, estaba en Santander de Quilichao. De todos modos siento que fueron momentos de terror ver a nuestros compañeros heridos. La alcaldía, además sufrió múltiples afectaciones, desprendimiento del techo, de paredes. Es una casa antigua y sí fue bastante colapsada por la detonación.



- ¿La estructura de la alcaldía cómo quedó, van a seguir trabajando ahí o han considerado trasladarse?



Toca buscar una sede para seguir laborando. No podemos seguir utilizando la alcaldía, en estos momentos correríamos riesgos porque tuvo muchos desprendimientos, mucha afectación porque es una estructura antigua. Vamos a hacer los traslados a la Casa de la Cultura y a la Biblioteca municipal, porque no contamos con más espacios para seguir funcionando como administración municipal. Por eso pedimos apoyo del gobierno nacional para nuestro municipio. Pedimos más inversión, apoyo para la recuperación del palacio municipal. Corinto es un municipio de cuarta categoría, los recursos son muy pocos y no tendríamos cómo lograr reparar estas locaciones en nuestro municipio.



-¿Qué le ha dicho el presidente Iván Duque?



Me dice que me brinda todo el acompañamiento con Fuerza Pública como en inversión social y psicológica que es la que más necesitamos en estos momentos y acompañamientos desde el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y los ministerios que puedan ayudar a reparar esta pérdida tan grande. Yo pienso que nosotros venimos de unos atentados crueles en el 2011, lo que pedimos es más inversión social, más oportunidades para nuestras poblaciones y especialmente la construcción de paz que es lo que más anhelamos en nuestros municipios.



-¿Qué medidas se han tomado para evitar hechos similares en las próximas horas?



Cerramiento de entradas y salidas a los municipios, no sólo en Corinto sino todos los que fueron afectados este viernes como son Argelia, Caldono, Silvia, Toribío, Caloto, entonces una de las soluciones que platea el Gobierno es militarizar.

