Alerta por presencia de encapuchados en frontera de Risaralda y Chocó

Hombres encapuchados son, según las autoridades de Risaralda, los presuntos agresores de un indígena en límites de los departamentos de Risaralda y Chocó, en una confusa situación que se presentó el fin de semana pasado.

La secretaria de Gobierno de Risaralda, Caterine Arcieri, precisó que los hechos se registraron en la comunidad indígena embera Las Brisas, Alto Andágueda, en jurisdicción del municipio de Bagadó (Chocó). “Ellos (los indígenas) manifiestan, así como el Defensor del Pueblo del Chocó, que se trató de hombres encapuchados que llegaron hasta este resguardo y presentaron una alteración al orden público allí”.



Como se recordará el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (Eln) hace presencia en la frontera entre estos dos departamentos.



De acuerdo con el relato de la funcionaria, durante la alteración del orden público, los encapuchados le hicieron varios disparos al indígena, que se desempeña como docente. El nativo fue remitido al hospital universitario San Jorge, de Pereira, donde se encuentra fuera de peligro.



Arcieri hizo hincapié en que el suceso se presentó en territorio del Chocó y no en Risaralda, pero fue materia de análisis en un consejo de seguridad departamental que presidió el gobernador Sigifredo Salazar Osorio. “El tema de la frontera con el Chocó es materia de análisis en cada consejo de seguridad”, remarcó la funcionaria.



Según Arcieri, los límites de Risaralda con el Chocó son custodiados, desde hace varios meses, por 120 hombres de la compañía Meteoro, del batallón San Mateo de Pereira, adscrito a la Octava Brigada del Ejército.



“Estos (los soldados) permanecen en esta frontera, sobre la vía y hacen presencia en los resguardos indígenas cuando la comunidad les permite el ingreso. Pero ellos están 24 horas sobre la vía, en la frontera”, comentó la Secretaria.



Con respecto a eventuales desplazamientos de comunidades indígenas debido a hechos como este y la presencia de grupos armados irregulares, Arcieri dijo que no hay reportes de estos y que “en el departamento de Risaralda no hay alteraciones del orden público y resaltar el hecho de que en el municipio de Pueblo Rico no se ha presentado ningún homicidio. Sin embargo, uno de los candidatos a la Alcaldía de ese municipio, Leonardo Siágama, ha sido amenazado.