Tras anuncio de visa, 11 mil venezolanos pasaron en 2 días al Ecuador

Más de 4.450 venezolanos pasaron por la frontera este domingo por el puente internacional Rumichaca, Nariño, hacia Ecuador, según Migración Colombia.



La celeridad del paso se debió a que el Gobierno ecuatoriano anunció en días pasados la exigencia de una visa para los venezolanos, lo que obligó a una movilización masiva de los migrantes hacia la frontera.



Según las autoridades fronterizas, aunque se generó congestión, durante el domingo se logró agilizar el proceso de salida de Colombia. Fuentes en la frontera le confirmaron a EL TIEMPO que hacia las 6 de la tarde, solo quedaban cerca de 20 venezolanos en las filas de trámite del lado colombiano para el proceso migratorio hacia el país vecino.



Sin embargo, la alerta la generó el alcalde de Ipiales, ciudad fronteriza, debido a que a las ocho de la noche aún quedaban cerca de 1.200 migrantes que ya habían pasado el proceso migratorio colombiano, pero que continuaban en el puente internacional esperando el proceso de ingreso hacia el Ecuador, que registró la caída de su sistema por falla de luz.



“Nosotros creemos que si se está trabajando del lado ecuatoriano con la celeridad que se está trabajando del lado colombiano, pues lograrían pasar la totalidad”, señaló.



Aunque se mostró preocupado por la posibilidad de que migrantes se vean en la necesidad de retornar al territorio nacional después de la medianoche, por no ser aceptados en el país vecino, aclaró que el plan de contingencia prevé disponer de seis albergues, con una capacidad máxima de 700 personas, en los que podrían quedarse hasta dos meses. Es preciso tener en cuenta que en la zona la temperatura puede caer hasta los 3 grados centígrados y, además, permanece la preocupación de que los migrantes insistan en el cruce de la frontera y acudan a pasos irregulares.



“Estamos preparados”, afirmó Romero. Y es que el estado de calamidad pública se declaró a partir del viernes para prevenir una posible emergencia sanitaria o brotes de inseguridad.



Humberto Velásquez, subdirector de Control Migratorio, dijo que la situación no se salió de control, pero, sin duda, los flujos subieron. Fue necesario abrir cuatro puntos especiales para dar prioridad a ciertas poblaciones y disponer de un 30 por ciento más de agentes para los trámites.



La evacuación, según el funcionario se hizo a la mayor celeridad, con un tiempo de atención, en promedio, de un minuto por persona, dando prioridad a las familias con menores, así como a los adultos mayores.



El comandante del Departamento de Policía de Nariño, coronel Álvaro López, dijo que el estado de contingencia en la frontera se atiende con 150 unidades. “Es un tema muy complejo la atención a ellos, pero estamos coordinando con el ICBF para que, sobre todo, los niños no sufran tanto. Ellos traen muchas maletas, maletines y otras pertenencias; entonces tenemos que evitar el hurto o robo que se podría presentar aquí”.

Familias en tránsito

En los últimos 7 días se dio paso a 37.544 migrantes que buscaban llegar a Ecuador antes de la entrada en vigencia de la medida del gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, quien dispuso un visado humanitario para venezolanos como requisito indispensable de ingreso. A partir de la hora cero de hoy, los migrantes deben ingresar con visa y quienes estén en Ecuador deberán tramitarla para regular su situación.



Ómar Sánchez es uno de esos tantos miles. Llegó a la frontera colomboecuatoriana a las 6 de la mañana de ayer procedente de Cúcuta acompañado de su esposa y dos pequeños hijos. Muy cansados por el viaje y con cuatro grandes maletas, no ocultaron su preocupación porque el tiempo apremiaba y el clima frío los tenía un tanto enfermos. “En Ecuador ya estoy viviendo hace dos años, trabajando como panadero. Esperamos pasar la frontera”, subrayó.

Llevo dos horas haciendo la cola para pasar. Yo tengo la carta andina, estoy viviendo en el Ecuador, allá soy comerciante, vendo calzado hace un año y

Alexánder Rey es otro venezolano que hizo la interminable fila, pero para su hermano. “Llevo dos horas haciendo la cola para pasar. Yo tengo la carta andina, estoy viviendo en el Ecuador, allá soy comerciante, vendo calzado hace un año y medio”.



El socorrista de la Cruz Roja Colombiana Luis Fernando Acosta dijo que con motivo del plan de contingencia declarado en la frontera la entidad se preparó con anticipación, con un puesto de asistencia de salud y psicosocial a los migrantes. Confesó que lo más complicado ha sido la atención de las familias de bajos recursos: “ellos vienen sin dinero, con ropa de clima cálido y con mucha hambre y sed”.



A la medianoche del sábado, el venezolano Leonardo Torres, con su esposa y su hijo, llegó a la frontera. Les entró el desaliento al ver una fila interminable, formada por sus compatriotas, que en una contrarreloj esperaban pasar antes de las 12 de la noche del domingo.



Un drama similar vivió William Robles, quien quería ingresar a Ecuador después de dos meses de estar en Ipiales. “Me la estaba rebuscando, no es fácil, pero al menos estoy mejor que en Venezuela”, señaló. Y admitió que espera llegar “para trabajar en lo que toque, así sea lavando platos o vendiendo dulces”.



MAURICIO DE LA ROSA

Especial para EL TIEMPO

(Frontera con Ecuador) y Bogotá