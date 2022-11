Unos 15 colombianos están 'varados' en Lima, Perú, tras el trágico accidente que se presentó ayer en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao, cuando un avión de la aerolínea Latam, que iba a despegar, se estrelló contra un carro de bomberos sobre una de las pistas del aeródromo. En el accidente murieron dos bomberos y en el avión se generó un incendio que fue controlado.

Los colombianos tenían vuelos en las aerolíneas Wingo y Copa, que fueron cancelados tras la emergencia.



Dos de los pasajeros son los pereiranos Mario Andrés Dimian y Khaterín Gómez, quienes estaban en Lima en un viaje de negocios.



"Nosotros teníamos vuelo Lima - Panamá - Pereira ayer, en Copa. En el counter de la aerolínea nos dijeron que iban a reprogramar el vuelo y que debíamos recoger las maletas. Entonces esperamos y cuando supimos que reabrieron el aeropuerto, preguntamos por nuestro vuelo. En el call center de Copa nos dijeron que no había cupos sino hasta el 24 ó 25 de noviembre, cuando podían reprogramar el vuelo, y que los gastos de esta semana debemos asumirlos nosotros porque ellos no tienen nada que ver con el accidente, es un tema externo", le dijo Dimian a este medio.



Dimian reveló que le pidieron a Copa que los sacaran de Lima hacia Bogotá y que, ya en Colombia, buscaban vuelo a Pereira, pero, según él, la aerolínea les dijo que no podía. Ante esta negativa, los dos pereiranos preguntaron por vuelos en otras aerolíneas y los pasajes cuestan 4 ó 12 millones de pesos, dependiendo del día del vuelo.



"Necesitamos ayuda urgente de parte del Gobierno Colombiano para que Wingo y Copa Air se apersonen de la situación y nos den tránsito a nuestro país, no podemos permanecer una semana en el aeropuerto sin recursos o pagar un vuelo de $12.000.000 hoy o $4.000.000 mañana por persona para volver a casa. Tenemos responsabilidades, trabajo, familia e hijos que nos esperan en nuestro país", dijo desesperado Dimian.

Sin embargo, para los colombianos que tenían vuelo por Wingo, según Dimian, la situación es más complicada porque les dijeron que deben esperar hasta el 28 de este mes para que les reprogramen el vuelo. La mayoría de ellos viajan a Bogotá.



Los únicos colombianos que pudieron salir del aeropuerto de Lima son los de Latam, que como se mencionó es la aerolínea implicada en el accidente.



Latam Perú señaló que todos aquellos pasajeros afectados por el cierre de operaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez contarán con las siguientes opciones de flexibilidad de viaje:



Pasajeros con vuelos desde y hacia Lima, además de quienes realicen conexión a través de ese terminal aéreo entre el viernes 18 y el lunes 21 de noviembre podrán acceder a cambio de fecha de hasta 15 días desde la fecha original de vuelo, sin diferencia tarifaria ni multa, o podrán solicitar la devolución íntegra de su dinero.

