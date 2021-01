Tras 35 años seguidos, el 2021 arranca sin la Feria de Manizales

Este sábado dos de enero empezaría el ambiente festivo en Manizales por cuenta de su Feria, la más antigua de América y el evento cultural que permite el mayor flujo de efectivo en la ciudad cada año. Sin embargo, luego de 35 años de realización ininterrumpida, esta vez no se realizará debido a la pandemia del covid-19.



Este año ya no se verán los cientos de puestos de comida formales e informales, las carpas para realizar conciertos, las estaciones de cerveza, las fondas y arrierías, los desfiles y otras actividades deportivas y lúdicas que lograban traer más de 200.000 visitantes cada año a la capital caldense.



Por ejemplo, este sábado ya habría por lo menos 2.000 caballistas en una controvertida, con lo cual la tradicional cabalgata y las calles estarían atestadas de personas viendo todo tipo de ejemplares, pero este 2021 no fue así.



Este año, sin duda, es un escenario extraño para la generación de quienes no superan los 35 años, última vez que no se realizó la Feria, en esa ocasión a razón de la avalancha de Armero, una de las catástrofes naturales más devastadoras del país.



“Sí, es raro porque uno como joven la esperaba, no solo por los conciertos de alto nivel o por las jornadas de fiesta extendida, sino porque muchos trabajábamos durante esos días y era con lo que solventábamos los gastos iniciales de la universidad, por ejemplo”, indicó Camilo Gallego, un joven universitario de Manizales.



Y es que la Feria es, por mucho, el gran dinamizador del sector hotelero y las ventas formales e informales en la ciudad. La versión inmediatamente anterior, la Feria número 64, dejó buenas cifras.



Según el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM), el total de visitantes fue de 214.764 y durante los días de celebración, entre el 4 y 12 de enero, 91.180 pasajeros entraron por vía terrestre y aérea a la capital caldense. Además, la ocupación de hoteles en la ciudad estuvo por encima del 81 por ciento.



Con más de 40 eventos diarios, los comerciantes se hacían las ganancias que les permitían pasar los siguientes tres meses, por lo menos.

“Este año ya ha sido bastante duro, pero sin la feria se va a sentir más el hueco. Durante esa semana yo vendía tres o cuatro veces más de lo que puedo vender ahora”, señaló Gloria Restrepo, quien tiene un negocio de comidas rápidas en el centro de la ciudad.



Si bien no habrá eventos masivos tradicionales, sí se realizarán algunas actividades virtuales y semipresenciales durante la semana.



Esto, no solo para mantener viva la esperanza, sino para apoyar al gremio de artistas locales, uno de los más afectados por la crisis económica.



De acuerdo con lo informado en días pasados por Camilo Naranjo, gerente del ICTM, las caravanas de vehículos con música en vivo seguirán recorriendo los barrios y habrá festivales virtuales de música.



De igual manera, otras entidades que no pertenecen a la administración departamental harán actividades que -aunque usualmente hacían parte de la programación- no eran financiadas por la Alcaldía.



Tal es el caso de la Temporada Taurina, la cual lidera y gerencia Cormanizales. Su edición 66 se vivirá el 10 y 11 de enero a través de las plataformas virtuales. La gran novedad es que ambas jornadas serán gratuitas.



De igual manera, la Industria Licorera de Caldas -uno de los más grandes patrocinadores de la Feria- ofrecerá conciertos virtuales.



El viernes 8 de enero a las 7:00 de la noche presentarán a Yeison Jiménez y Darío Gómez, dos de los principales exponentes de la música popular del país; el sábado 9 de enero se contará con las actuaciones de ‘Salsómanos’ desde las 6:00 de la tarde y el espectáculo de ‘Delirio’ a las 7:00 de la noche.



Estos eventos no son gratuitos, quienes deseen verlos deberán comprar una botella de 750 ml de Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas o Aguardiente Amarillo de Manzanares y así obtendrán su pin de acceso para ingresar a www.guarolandia.com, la nueva plataforma de entretenimiento que creó la empresa para este tipo de encuentros.



Es de anotar que se espera que en julio de este 2021 ya se pueda realizar la versión 65 de la Feria de Manizales con actividades que permitan mayor presencia de público.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES