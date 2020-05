Tras 20 años en el turismo, Panaca ahora entra al agro

Tras la aparición del coronavirus, 204 colaboradores del Parque de la Cultura Agropecuaria (Panaca), en Quimbaya, Quindío, pasaron de guiar a los turistas a convertirse en cultivadores.



Los trabajadores de este parque, uno de los más conocidos en el Eje Cafetero, se unieron para conformar una cooperativa a través de la cual producirán y comercializarán alimentos como frutas, verduras, cárnicos, lácteos, legumbres y panes.

Inicialmente, los productos han sido destinados para los mismos empleados que ya recibieron sus primeros mercados.



“Por ahora, lo más importante es que los colaboradores puedan llevar sus remesas a sus hogares, asegurarles a ellos la alimentación, luego empezarán a ofrecerlas entre sus vecinos, y así se va tejiendo la telaraña; será como un mercado local”, dijo Gustavo Córdoba, coordinador de la nueva cooperativa Panaca.



Este proyecto surgió, como lo cuenta Córdoba, porque los colaboradores se quedaron sin sus trabajos operativos tras el cierre del parque. “Ellos mismos son conscientes de que no se sabe cuándo se podrá abrir el parque nuevamente, que la gente no va a venir con todo este tema del virus. Por eso les propusimos esta idea, y ellos aceptaron felices”, dijo el coordinador.



Con esa cantidad de colaboradores vinculados, el parque entregó los activos productivos, como las vacas, los cerdos, la huerta orgánica y las plantas de transformación para producir los alimentos.



“La idea es que ellos, semanalmente, puedan llevarse una remesa bastante completa para sus casas y luego, con las ventas de lo que se produzca, se van a repartir esos dineros entre ellos”, explicó Córdoba.



El parque aseguró que con un gran esfuerzo les pudo pagar los salarios hasta el 15 de abril, pero luego fue más difícil, por lo que se creó esta cooperativa.



Entre las actividades productivas que se adelantarán están la horticultura, la fruticultura, la agronomía, la agroecología, la piscicultura, la agroindustria de mermeladas, pulpas, dulces, encurtidos y todas las transformaciones posibles para la conservación, manejo poscosecha, invernaderos, artesanías y talleres de producción de arepas y patacones.



Muchos de los colaboradores que por años estuvieron en las taquillas del parque, o eran informadores turísticos, ahora cultivan el campo. Como Leidy Pavas, empleada de Panaca. “Voy a tener la oportunidad de avanzar, de adquirir nuevos conocimientos en el tema agropecuario y de ver a nuestras familias beneficiadas, vamos a ser autosostenibles y vamos a poder abastecer a otros hogares. Hoy más que nunca estoy convencida de que sin campo no hay ciudad”, expresó Pavas.



El fundador y presidente corporativo de Panaca, Jorge Ballén, aseguró: “Me dolió no haber pensado antes en esta cooperativa. Los empleados comprando en supermercados lo que producimos aquí. Panaca no nació para simple entretenimiento, sino para educar a través del entretenimiento. Este proyecto de asociación les sirve a todos los municipios de Colombia. En tres meses tendrán ingresos superiores a los que tenían antes”, dijo.

Las directivas del parque proyectan que en un mes se empezarán a vender mercados orgánicos al público en general a través de una aplicación web que ya están ideando. Y luego, cuando el parque pueda volver a operar los servicios turísticos, planean seguir con esta iniciativa para que visitantes compren sus mercados en el sitio.



El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, aseguró que acompañará este proyecto. “El apoyo de la gobernación departamental es total, lo que haya que hacer lo hacemos juntos, a donde tengamos que mandar la solicitud lo hacemos”.



