Tras 19 años de espera, le devuelven la vida a El Congal

El Congal, vereda del corregimiento de Florencia en Samaná- Caldas, es uno de los lugares del departamento donde más se vivió el horror de la guerra. Hace 19 años, las familias que lo habitaban fueron desplazados y ayer recibieron oficialmente el título de las casas, la escuela, el puesto de salud y otras edificaciones que existían cuando ese era su hogar.

Los hechos en esta vereda se remontan al año 2.002, cuando los paramilitares lo quemaron todo, los negocios, las parcelas y hasta las gallinas. Se llevaron los caballos y las mulas y obligaron a las 54 familias que lo habitaban a desplazarse.



Tras el hecho que sacó corriendo a cerca de 300 personas del centro poblado, a finales del 2013 las primeras personas regresaron, pero no quedaba en pie nada de lo que antes conocieron. Tenían que empezar de cero y lo han hecho desde ese día, casi solos, hasta que en 2017 se inició con la titulación por sentencia de un juez que terminó de cumplir hoy la Agencia Nacional de Tierras (ANT).



Tras el batallar jurídico, la Agencia, de la mano de otras entidades del Estado que estaban involucradas, incluyendo la Alcaldía y la Gobernación de Caldas, entregó ocho predios destinados a la prestación de servicios de salud, deporte, educación, el saneamiento básico y la vivienda.



Las obras entregadas son la escuela del centro poblado, las vías internas, el parque a la memoria, el perdón y la reconciliación. También hay un centro de atención social, un banco de semillas para cultivos, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y un Centro de Integración Ciudadana.



"Con esto no solo apoyamos los procesos de titulación a los campesinos, sino que cumplimos la sentencia pendiente. En total se titularon 23 predios rurales, beneficiando con ello a 17 familias campesinas", señaló La Directora General de la Agencia de Tierras, Miryam Martínez.

Respecto a la demora en el cumplimiento de la sentencia, la funcionaria sostuvo que el proceso estuvo dos años parado, pero logró retomarse y cumplirse.



"Hoy podemos cumplirle a estas familias que realmente son las que necesitan del apoyo del Estado. Acompañándolos en sus procesos de vivienda, de procesos productivos les damos nuevas herramientas para construir paz con legalidad", anotó Martínez.



De acuerdo con la directora, entre estos predios están 13 lotes rurales los cuales tenían por destinación la construcción de las viviendas al interior centro poblado. Esto también como respuesta a la sentencia del juzgado.



Todo el municipio de Samaná ha sufrido por la guerra.Desde los años 90, este municipio se convirtió en territorio del frente 47 de las Farc, comandado por alias Karina. Y ninguna de sus veredas, por más remota que fuera su ubicación, pudo salvarse de los estragos de la guerra.



Ese es el caso de El Congal, ubicada a ocho horas de Manizales, tiene historias de todo tipo que, aunque ya no duelen, siguen en la memoria.



Margie Henao Serna, es una de las desplazadas de la época y que hoy ve con esperanza volver a tener algo de lo que la guerra le quitó.



"Hace más de 18 años que estamos esperando esto, porque cuando nos desplazamos salimos sin nada. Nos tocó arrancar de cero. Esto hoy es esperanza para nosotros y estamos agradecidos por poder volver a tener un poco de lo que quemaron", precisó.



Henao educó a sus cuatro hijos sola, pues un año después del desplazamiento forzado, la misma guerra le quitó a su esposo.



"Son muchas cosas que uno quisiera no recordar. Pero aquí estamos de nuevo, viendo que valieron los esfuerzos. Queda esa ilusión de que se puede volver a vivir aquí", expresó Henao.



En la zona, que limita con Antioquia, también hubo presencia de minas antipersonales que ya fueron retiradas en su totalidad por el Ejército. Los campesinos que ya regresaron ahora siguen con los proyectos productivos con los que pueden reemplazar los cultivos de coca que les obligaron a sembrar los violentos.



Poco a poco y sin dejar que la memoria olvide, en El Congal esperan dejar atrás los recuerdos de ese 19 de marzo que les cambió la vida. Ahora sonríen y confían en que con un empujón del Estado las familias le apuesten a volver y reconstruir un lugar mejor en donde no le tengan que temer ni a la guerrilla ni a los paramilitares y dónde puedan crecer niños con mejores recuerdos.



"Eso de ver la escuela otra vez le trae a uno como un aire nuevo, porque los niños que crezcan saben la historia que parte el pecho, pero no vivieron y podrán tener vidas con una visión de superación", comentó Alfonso Londoño, otra de las víctimas que retornó a El Congal.





LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES