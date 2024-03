Transversal del Sisga responde tras protestas de habitantes de San Luis de Gaceno

Tras 10 días de protestas en la Transversal del Sisga por parte de los habitantes del municipio de San Luis de Gaceno, en Boyacá, la concesión informó que "el corredor vial se encuentra operativo y al servicio de los usuarios, generando un impacto positivo en el desarrollo de los 12 municipios ubicados entre Cundinamarca, Boyacá y Casanare, siendo una realidad tangible en la actualidad".



(En contexto: Comunidad de San Luis de Gaceno completa 9 días protestando por cobro de nuevo peaje)

Habitantes de ese municipio manifestaron que realizan bloqueos intermitentes para instar a las autoridades a que se llegue a un acuerdo que los favorezca para el no cobro del peaje en este sector. Justamente, la instalación de este puesto fue uno de los detonantes de la protesta.



De hecho, la comunidad señaló que no se tenía contemplada la instalación de un peaje en este municipio, por lo que consideran que no hubo una concertación para que se iniciara su operación.

Peaje no había sido considerado.

Respecto a este punto, la Transversal del Sisga indicó que la estación de peaje San Luis de Gaceno se encuentra dentro del Contrato de Concesión bajo esquema de APP No 009 de 2015, por lo que es completamente legal.



"La activación de la Estación de Peaje San Luis de Gaceno es una obligación contractual que debe cumplir la Concesión Transversa del Sisga, tras haberse puesto en servicio la Unidad Funcional 4 y que cuenta con un acta de entrega parcial firmada el pasado 12 de julio de 2023, fecha desde la cual se debió llevar a cabo las actuaciones necesarias para, dentro de los términos contractuales, poder dar inicio al cobro del peaje a los 10 días del mes siguiente, en este caso desde el pasado 10 de agosto de 2023", explicó la concesión en un comunicado.



También agregaron que este peaje es una fuente esencial de recursos para apalancar las obras ya ejecutadas y garantizar la operación y mantenimiento del corredor vial.

Manifiestan que las obras están totalmente terminadas y en funcionamiento.

En cuanto al supuesto desconocimiento de la comunidad sobre la existencia del peaje, la Transversal del Sisga dijo que, inicialmente, la estación estaría unos 500 metros antes, pero debió ser trasladada al lugar donde se encuentra actualmente. Esta decisión se tomó debido a que se encontraba en un sitio inestable. La concesión añadió que esta fue socializada en varias reuniones con la comunidad.



"En mayo de 2017, se llevaron a cabo las socializaciones del cambio de la ubicación de la Estación de Peaje San Luis de Gaceno, realizadas en los municipios de Sabanalarga y San Luis de Gaceno. Posterior a este proceso el 11 de enero de 2019, se emitió concepto vinculante previo a la reubicación del peaje bajo resolución expedida por el Ministerio de Transporte", manifestó la concesión en el comunicado.



Otro punto que ha sido motivo de molestia para la comunidad tiene que ver con la tarifa diferencial para los habitantes de la zona. En cuanto a esta situación, la concesión dijo que se establecieron precios para los ciudadanos de Sabanalarga, San Luis de Gaceno y Santa María, con el fin de alivianar gastos diarios en las comunidades.



Respecto a las obras, manifestaron que este proyecto "es una realidad para Colombia". La vía, que une a Boyacá con Casanare, consistió en la rehabilitación y reconstrucción de pavimento de 137 kilómetros, intervención de puentes vehiculares, sitios inestables, túneles, pasos seguros entre otros, "que han sido entregados a satisfacción".



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

