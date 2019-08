Transporte en Bucaramanga aún no adapta sus buses para discapacitados

Hasta ahora ninguna de las 11 empresas de transporte público colectivo del área metropolitana de Bucaramanga, han presentado ni implementado el ‘Plan Integral de Accesibilidad’ para que las personas con discapacidad accedan y gocen de este servicio esencial tal y como está consagrado en la ley 1618 de 2013.

Según cifra del Observatorio Metropolitano, en los cuatro municipios del área hay 38.228 personas con discapacidad (visual, auditiva y de movilidad), quienes no pueden acceder a ninguno de los 952 buses urbanos autorizados en las condiciones adecuadas, debido a que estos vehículos no están acondicionados con lo necesario para su pleno uso.



El Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, tiene una flota de 234 buses operando de los cuales 34 (padrones y alimentadores) cuentan con plataforma para el acceso de personas en silla de ruedas (21 de Metrocinco y 13 de Movilizamos), es decir tan solo el 14,5 %. En cuanto al acceso para personas con discapacidad visual y auditiva, las barreras también continúan aunque se han hecho esfuerzos por mejorar el servicio.

Con la expedición de la ley en el 2013 se les dio 10 años a las empresas del país para hacerles ajustes y adecuaciones a por lo menos el 80 % de la flota, y con el panorama anterior, claramente se evidencia que nadie cumple la ley.



Ante esta situación la Junta del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) aprobó un proyecto de acuerdo para meter en cintura a las empresas y garantizar que se cumpla la norma en beneficio de las personas con discapacidad.

El acuerdo, explicó la subdirectora de Transporte del AMB, Maritza Niño Rojas, contempla suspender el ingreso de vehículos nuevos de transporte público colectivo de radio de acción metropolitana por dos años contados a partir del 1 de diciembre de 2019.



“Esto busca que tengamos acciones de inclusión para las personas con discapacidad y movilidad reducida y darle un tiempo a las empresas para que alleguen a la autoridad de transporte el Plan Integral de Accesibilidad como está estipulado en la ley”, dijo Niño.

La funcionaria indicó que solo se permitirá el ingreso de vehículos nuevos para reposición, siempre y cuando cumplan y garanticen la accesibilidad conforme a la ley, y añadió que los cambios a la flota actual se deben dar en el lapso de dos años, pues en el 2023 se cumplen los 10 años de plazo que dio la ley.



“Los que no se acojan, la Supertransporte nos requerirá como autoridad y nosotros entregaremos el reporte de las empresas que no cumplen para que se tomen las acciones respectiva”, precisó Niño.

Los afectados

Henry Murillo, quien usa silla de ruedas y hace parte del nodo central de la Red Santandereana de Personas con Discapacidad, señaló que la población que representa se siente excluida del servicio de transporte porque no tienen cómo acceder a él y, pese a que algunos buses de Metrolínea ofrecen la posibilidad, no se garantiza la accesibilidad.



“Hay plataformas que no funcionan bien, algunos operadores no saben cómo manejarla, tampoco sabe cómo abordar a una personas con discapacidad, y el espacio en el bus a veces no es seguro porque los cinturones para sostener la silla están enredados”, indicó Murillo.

En cuanto al tiempo de movilidad, Murillo indicó que a diferencia de las demás personas, “tenemos que esperar entre 1 hora y hasta que aparece un bus, y eso cuando nos va bien y en el caso de los padrones, porque con los alimentadores es peor”, precisó.Sobre la flota de bus colectivo, Murillo señaló que es inaccesible porque no tienen plataforma, ni sistema de audio para ciegos y menos tableros digitales para los sordos.

“Si esto lo van a aplicar para el 100 % de la flota es una excelente medida. Pero se deben contemplar dos cosas: una, la plataforma con medidas técnicas, que funcione y se le haga mantenimiento; y dos, que incluya sistema de altavoces y pantallas digitales”, concluyó.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

Redactor ADN

BUCARAMANGA