La falta de calidad en el servicio de transporte sumado al incremento en las cifras de desempleo que ha dejado la pandemia del covid-19 en Colombia, son parte de los factores que hoy tienen a varias ciudades del país con un incremento del mototaxismo, un servicio de transporte ilegal que poco control ha tenido.

Esa es la tesis del profesor e investigador de la Universidad de Cartagena, Francisco Maza, quien asegura que este servicio ilegal de transporte en Colombia se ha incrementado y consolidado debido a esas dos causas.



"La escasa oferta de transporte urbano e intermunicipal. En ciudades como Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Sincelejo y Montería el mototaxismo es muy preferido por la comunidad porque es el que ofrece a ‘bajo costo’ el servicio puerta a puerta. El segundo es más complicado, pues los ciudadanos, al no tener trabajo y ser tan fácil conseguir una moto, deben ganarse la vida, entonces recurren al mototaxismo”, explica Maza.

El catedrático precisa que, tras los estudios que ha realizado en Bolívar, se logró evidenciar que el 39 por ciento de los bolivarenses que se dedican al mototaxismo son bachilleres y otro 20 por ciento no terminó el colegio.



Una de las zonas del país donde más se ve esta práctica es en el Caribe colombiano.

En Santa Marta, por ejemplo, autoridades sostienen que la pandemia disparó este transporte ilegal, que si bien se ha convertido en una solución económica para miles de familias, viene generando una afectación fuerte en el ingreso y funcionamiento de las empresas formales de transporte público.



Se estima que del 2019 al 2021, la capital del Magdalena pasó de tener 38.000 mototaxistas a casi 60.000.



Aunque actualmente hay vigente un decreto que prohíbe movilizar en moto a parrillero hombre, esta medida no se cumple.



“Si no trabajo, no como; ni comen mis hijos”, manifiesta Holman Palacio, quien aunque se graduó como auxiliar contable, dice que en la ciudad no hay más opciones laborales.



Según datos suministrados por las empresas de transporte público colectivo TPC, para el año 2019 la afectación sobre la demanda de pasajeros en Santa Marta por el mototaxismo llegaba al 20 por ciento disminuyendo la tasa de pasajeros día de 210.000 pasajeros diariamente a 170.000 en promedio.



El efecto de la pandemia aumentó el fenómeno en un 15 por ciento adicional entre los años 2020 y 2021, según datos de la Secretaría de Movilidad de la capital de Magdalena.



En la actualidad, las empresas del transporte público reportan una demanda de pasajeros cercana a los 100.000 pasajeros día, es decir que alrededor de 60.000 personas se movilizan ahora en motocicleta.



El secretario de movilidad, Víctor Medina, confirma que con la pandemia se ha visto un incremento en el mototaxismo aunado en la disminución de las rutas prestadas por las empresas de transporte.



“A principios de pandemia se pasaron de prestar 25 rutas a 10, e incluso menos, con una disminución de hasta el 30 por ciento del parque automotor operativo. Para ese mismo periodo la demanda de pasajeros de las empresas llego a caer de forma considerable”, señaló el funcionario.

Medina agregó que por lo menos un 40 por ciento de los mototaxistas que laboran en Santa Marta son ciudadanos venezolanos.

La posible restricción al mototaxismo es materia de discusión en Sincelejo. Foto: Archivo/EL TIEMPO

La misma situación se vive en Cúcuta y Villa del Rosario, en Norte de Santander, donde el cierre de la frontera y la pandemia incidieron en el incremento del desempleo. Las cifras del Dane la ubican como la ciudad con más desempleo e informalidad del país; por eso, muchos acuden al mototaxismo para obtener un sustento económico.



Luis Vidal Pitta, subdirector de Transporte Público del Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), afirma que al menos 2.000 mototaxistas ofrecen sus servicios ilegales en Cúcuta. Esta práctica se repite en los demás municipios.



“Este fenómeno es de larga data, y se agudizó más con la pandemia al no haber otras oportunidades. En Villa del Rosario encontramos 800 personas que utilizan esta mala práctica; lo mismo sucede en Los Patios, donde hay hasta 600 personas dedicadas a este oficio”, indica el funcionario.



El crecimiento de esta modalidad de transporte ha acarreado grandes afectaciones en las finanzas de las empresas de transporte público tradicional, quienes en repetidas ocasiones han elevado denuncias ante las autoridades.



Ante las numerosas críticas por la supuesta actitud permisiva de las autoridades, Pitta insistió en que el pie de fuerza de agentes de tránsito para realizar los operativos no es suficiente. Se necesita mayor pie de fuerza para tener mayor cobertura.



¿Es tan malo?

El profesor Maza sostiene que factores como la inseguridad, el daño económico a los medios de transporte tradicionales y hasta la salud de quienes trabajan en el mototaxismo son puntos válidos para discutir sobre el mototaxismo en el país, pues desde el Ministerio de Transporte no cuentan con datos del tema por ser un servicio ilegal.



La Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cali no tiene un estimado de cuántos mototaxistas, hay en la ciudad debido a lo fluctuante que es el fenómeno. Sin embargo, estos operan en los sectores más poblados de la ciudad, como el oriente, el distrito de Aguablanca, y zonas de la ladera, como Siloé, Los Chorros y Terrón Colorado y también en Meléndez.

Como en otras ciudades del país, el mototaxismo en Bogotá también se ha convertido no solo en una alternativa para agilizar la movilidad sino, además, en una opción de trabajo para quienes no poseen otra oportunidad.



De acuerdo con las cifras del Observatorio de Movilidad de Bogotá, el 2 por ciento de los ciudadanos son usuarios diarios de algún tipo de transporte ilegal como el mototaxi. Así las cosas, estos viajeros realizan, en promedio, 474.555 viajes diarios que representan el 2,50 por ciento del total de número de viajes, en cualquier medio de transporte, que se realizan en Bogotá diariamente.



Pese a que la cifra no es alarmante, el mercado del mototaxi ha venido en aumento en Bogotá pues los ciudadanos argumentan que es una opción económica y muy rápida a la hora de moverse por la ciudad, sin embargo, Hugo Ospina, representante del gremio de taxistas denunció que, "debido al colapso de movilidad que presenta la ciudad, la demanda de motos ha sido mayor y eso, por supuesto, ha afectado entre un 35 y 40 por ciento el servicio de taxis".

Ospina también argumentó que este fenómeno se ve en todas las esquinas de la ciudad "están en la calle 100, a la salida de los centros comercial, en las Américas con Cali, y le ofrecen a la gente llevarlos muy barato hasta la puerta de su casa desde donde los deja el bus o el Transmilenio".

El mototaxismo es uno de los servicios de transporte ilegal que las autoridades de transito de Barranquilla tratan de controlar. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

No obstante, la Administración Distrital ha dicho que las localidades de la ciudad donde más se han impuesto comparendos entre 2020 y 2021 por la prestación de este tipo de transporte ilegal son: Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar, Fontibón y Rafael Uribe Uribe, y que las multas por esta conducta ascienden hasta los 877.800.



Sin embargo, la aplicación de comparendos y operativos de movilidad no han podido frenar el incremento en el número de usuarios en plataformas digitales como Picap. De acuerdo con los datos, solo esta app realiza en promedio 30.000 viajes diarios y tiene un equipo de 60.000 conductores.



Para Omar Oróstegui, director de Futuros Urbanos “este tipo de transporte ilegal surge como una respuesta a la escasez de rutas y la mala cobertura del transporte público en zonas donde no hay una buena conexión con las troncales y los barrios de la periferia”.



Mientras tanto, desde la Secretaría de Movilidad se ha escuchado que viene trabajando en un proyecto junto al Ministerio de Transporte para integrar a los mototaxistas al Sistema de transporte de Bogotá.



Vigilancia ineficaz

En Pasto, la Subsecretaría Operativa de la Secretaría de Tránsito y Transporte concentra sus operativos en la red vial urbana con tres enfoques: seguridad vial, operativa y policía judicial.



"Este es un problema a nivel nacional por la no disposición de trabajo, sabemos que el mototaxismo es ilegal e informal", asegura el coordinador operativo Jhon Jairo Delgado Rojas, quien admite además que la misma adelanta operativos todos los días con cuatro grupos que se dividen en el centro, norte y sur de la ciudad.



Controlar el fenómeno no es fácil porque se han identificado varias "pistas" utilizadas por los mototaxistas especialmente en sectores periféricos como Tamasagra, Agualongo, El Tejar, Lorenzo, Santa Mónica y Corazón de Jesús donde se realizan competencias donde predominan las grandes velocidades y el vértigo entre los participantes.



Según el funcionario de los 214.181 vehículos matriculados en Pasto, 148.877 son motocicletas, es decir el 68 por ciento.



"Es preocupante porque hay gente de otros municipios de Nariño que vienen a realizar mototaxismo a Pasto", dice y menciona a La Florida, Buesaco, Tangua y Nariño.

Con el mototaxismo señala que el transporte formal se ha visto muy afectado a tal punto que en un 30 por ciento se ha reducido la ocupación de pasajeros en los buses que prestan el servicio de transporte público.

En ciudades como Bucaramanga, el mototaxismo es uno de los principales vehículos de transporte informal. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Hoy cada carrera en moto tiene un valor de 2.000 pesos, cuando el pasaje en bus cuesta 1.900 pesos y la carrera mínima en un taxi cuesta 5.200 pesos.



El mototaxismo es más utilizado en los barrios periféricos de la ciudad, sobre todo por mujeres y trabajadores informales. Para los hombres existen las restricciones como parrilleros.



Similar situación viven en Armenia, donde la falta de empleo y las cuarentenas dispararon las cifras de mototaxismo, según lo reconocen desde la Alcaldía.



El centro es el sector al que se realizan más viajes por parte del transporte informal, según el secretario de Transito de Armenia, Daniel Jaime Castaño.



“Se ha establecido mediante decreto la restricción de parrillero o acompañante en motocicleta en un cuadrante del sector centro. Estamos haciendo controles y operativos”, señala Castaño.



Esta medida lleva casi un año y aunque al inicio no cayó bien entre el gremio de los motociclistas, la Administración municipal ha mantenido vigente esta restricción.

Durante el año 2021 se realizaron 140 operativos y se impartieron 162 comparendos por transporte informal en la ciudad. Se inmovilizaron 162 vehículos, se suspendieron 203 licencias de conducción y se cancelaron 11.



Pese a que Castaño sostiene que no se ha establecido una cifra de cuántas personas se dedican a esta labor, sí se ha concluido que algunas personas que perdieron su empleo durante la pandemia se han dedicado al transporte informal.



Similar situación tiene Bucaramanga, donde las autoridades de tránsito señalan que de enero a noviembre se efectuaron 6.982 comparendos relacionados al transporte informal, pero no se tiene una cifra de cuántas motos ofrecen estos servicios.



“Esto genera una afectación en el transporte público que se ve reflejado en la pérdida de pasajeros que mudan a otra alternativa de transporte en este caso informal”, indica Iván Rodríguez, director de Tránsito de Bucaramanga



El funcionario asegura que esta modalidad de trabajo ilegal ha incrementado por parte de conductores de otra nacionalidad, pero no existen cifras de cuántas personas se dedicarían a esto en la ciudad.



En Popayán, autoridades locales sostienen que unas 4.000 personas se dedicarían al mototaxismo en la capital caucana.



Según algunos cálculos realizados por las autoridades de tránsito de la ciudad, se estima que en los dos últimos años, la disminución del transporte público formal ha sido de un 20 por ciento aproximadamente por causa del mototaxismo.

NACIÓN y BOGOTÁ

EL TIEMPO

En Twitter: @ColombiaET