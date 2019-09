Retraso de compromisos del Gobierno con transportadores es de 25 años

Los transportadores por carretera, que se reunirán la semana entrante en Pereira en su encuentro gremial anual, esperan que el gobierno nacional se retrase de compromisos que adquirió con el sector hace 25 años.

“En algunos temas hay unos atrasos que no se compadecen con un estado de derecho. Hay regulaciones que la ley determinó que tenían seis meses para ser cumplidas las reglamentaciones, y van 25 años que no lo han hecho, como la reposición (de vehículos)”, se quejó Marino Quintero, presidente de Asotrans y uno de los anfitriones de la convención gremial.



Cabe recordar que la edición anterior de esta reunión gremial se realizó en Pereira y este año el Centro de Convenciones Expofuturo vuelve a ser sede del congreso, que se realizará entre el 18 y el 20 de este mes.



Otro de los temas que no han sido resueltos es la actualización de los pisos tarifarios, que se espera desde hace 12 años. Los pisos son los valores mínimos que no se pueden bajar para garantizar una competencia leal y equilibrada, con el fin de proteger ante todo al pequeño inversionista frente a los grandes.



Además, los transportadores siguen esperando que el gobierno controle la canasta del transporte y que no argumente hechos coyunturales, como sucede en estos momentos con el precio del dólar, que encarece el valor de los vehículos para reposición y los insumos.



Al congreso están invitados ministros, como la titular de la cartera de Transporte, Ángela María Orozco, y otros funcionarios, a los que les reclamarán por temas como el atraso de la infraestructura vial. También expresarán su preocupación por el orden público en algunos departamentos..