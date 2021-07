Transportadores guajiros piden trabajo a empresas de energía eólica

Con bloqueos de vías, que incomunicaron de manera intermitente al municipio de Uribia (La Guajira), volqueteros y transportadores protestaron para exigir el derecho al trabajo a las empresas de energía eólica que llegaron a la región.



La protesta fue protagonizada por propietarios y conductores de volquetas, carros cisternas y vehículos especiales de transporte quienes bloquearon las dos vías principales de acceso a Uribia: la vía Manaure y en el sector de cuatro vías, en zona rural de Maicao.



Aseguran que se fueron a las vías de hecho, ante la indiferencia y el silencio a las peticiones realizadas desde hace cinco meses a las empresas Grupo Energía de Bogotá, Isagen, y Enel Green Power, que adelantan megaproyectos de energías renovables en la Alta Guajira.





Durante ese tiempo, han realizado una caracterización de los vehículos pesados con que cuenta el departamento contabilizando unos 500, entre camiones doble troques y sencillos de 10 toneladas.



Solo en Uribia hay 70 volquetas y más de 100 carros cisternas, debido a que son fundamentales para suministrar con agua potable a las comunidades que se encuentran en la zona dispersa. Mientras que, en Manaure hay unas 20 volqueteros.



“Exigimos una oportunidad para trabajar en nuestro departamento y en nuestro municipio, no tenemos dónde trabajar, con esta pandemia las obras están paralizadas”, indicó José Pana, coordinador del gremio de volqueteros en Uribia.



Piden un trato diferencial debido a que La Guajira, es uno de los departamentos más pobres del país y las empresas no pueden entrar a exigirles un parque automotor modelo 2020, 2021 para poder hacer parte de dicho trabajo.



“No somos capitalistas, somos la mano obrera del departamento, que solo nos valemos del día a día con nuestros vehículos para prestar un servicio”, indicó Pana.



Uno de los trabajos que más demanda tiene lo realiza la empresa CJR Renewables, contratista de Enel, encargada de la construcción de la vía Uribia – Whinpeshi, en donde se desarrollará un parque eólico.



Sostienen que el material de arrastre, gravilla, triturado, arena, entre otros, es extraído de las canteras de La Guajira y son transportados por vehículos provenientes de diferentes regiones del país.



“Tienen que darnos la oportunidad para crecer. No nos pueden pedir un parque automotor último modelo, porque no tenemos esas marcas. Si nos dan un trabajo digno, en el camino lo podemos tener”, sostiene Fernando Fernández, vocero de los volqueteros de Manaure.



Piden cumplimiento a la ordenanza 481 de 2019 que reglamenta la contratación laboral de mano de obra calificada y no calificada en La Guajira.



El bloqueo fue levantado luego de una reunión de concertación con el gobierno departamental, las alcaldías de Uribia y Manaure y las empresas de energía.



El compromiso es que el próximo lunes 12 de julio de reunirán de forma virtual para hablar del tema con las diferentes empresas, ministerios, energía y de transporte.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

