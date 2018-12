Minuto a minuto: así avanzan las marchas estudiantiles en todo el país

Este jueves arranca una nueva jornada de protestas en las principales ciudades de Colombia. Se espera que las movilizaciones inicien a las 10:00 a.m.



En el caso de Bogotá se concentrarán en la Plaza de Bolívar.

En la capital de país habrá tres grandes grupos movilizándose: el de la Universidad Nacional, el cual tomará la calle 26; el de la Pedagógica, que se dirigirá por la calle 72 al igual que la de Fecode y el de la CUT, que iniciará su trayecto en el Parque Nacional.



También habrá movilizaciones en Cali, que se dirigirán a la plazoleta San Francisco; en Medellín, al parque Berrío y en Bucaramanga la ruta iniciará desde el campus de la Universidad Industrial de Santander.

En vivo: así transcurren las protestas

11:29 a.m. Estado en la Nacional (Bogotá): Poco afluencia de estudiantes en la Universidad Nacional. Iniciarán un recorrido interno para convocar a más personas y así salir a las calles.



11:12 a.m. Inician las marchas en la capital: A esta hora arrancan las marchas de los Asociación de Trabajadores y Educadores desde el Parque Nacional. Además, @BogotáTránsito anuncia que estudiantes de la Pedagógiga inician su recorrido por la calle 72 con carrera 11.

10:54 a.m. Aún no hay concentraciones importantes en Bogotá: "Desde el C-4, donde se monitorea la jornada de marchas, no se reportan aún concentraciones de los estudiantes. Solo comienza una pequeña aglomeración en la avenida Jimenez con carrera décima de trabajadores de la rama judicial", anunció la Secretaría de Bogotá a través de Twitter.



10:31 a.m. Bloqueos en avenida Jiménez: La cuenta @BogotáTránsito reporta que a esta hora hay bloqueos en la carrera 10 con avenida Jiménez. Se trata de funcionarios de la rama judicial.



10:25 a.m. Arrancan concentraciones en Parque Nacional (Bogotá): se empiezan a reunir protestantes de la Asociación Distrital de Trabajadores y Educadores. Esperan que la Universidad Distrital pase por este punto para tomar rumbo hacia la Plaza de Bolívar.



10:06 a.m. Cancelado concierto de Doctor Krápula: por negación del permiso oficial por parte del Distrito, no habrá concierto al final de las marchas de este jueves, como se tenía presupuestado. Iba a participar la banda Doctor Krápula.



8:48 a.m. Situación en normalidad: a la espera de que comiencen las marchas, no hay reportes de ninguna anomalía en las principales ciudades del país relacionada con las movilizaciones.



