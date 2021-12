Vía Manizales - Medellín está con paso restringido tras las fuertes lluvias

Tránsito lento se presenta a esta hora por la vía Manizales - Medellín, esto, debido a un desprendimiento de roca que cayó sobre la vía a la 1:30 de la mañana de este primero de diciembre..

De acuerdo a lo informado por la concesión encargada de la vía, el desprendimiento de roca se viene registrando desde hace varios días debido a las fuertes lluvias que se han presentado y las cuales afectan directamente el tramo La Felisa (Caldas) - La Pintada (Antioquia).

Recuerde transitar con precaución ya que continúan las fuertes lluvias

TWITTER

"A las 02:50 am se habilita vía en el Pr81+000 2508 a un solo carril. Recuerde transitar con precaución ya que continúan las fuertes lluvias. Personal de la Concesión sigue trabajando en el sitio para remover los escombros", informó la Concesión Pacífico Tres.



Desde hace más de dos semanas la Concesión ha reportado deslizamientos en esta zona de la obra, la más complicada de las unidades funcionales que ha construido, razón por la que ha pedido paciencia y precaución a los viajeros.

Facebook Twitter Linkedin

Por el momento, se presenta tránsito a un solo carril debido a la contingencia. Foto: Pacífico Tres

Es de precisar que, desde septiembre, la vía no tiene cierres totales, sino programados que duraba entre cinco y seis horas en cada sentido. Sin embargo, aún continúa con los nueve pare y siga a lo largo del corredor.



Quienes quieran evitar el tránsito por esta vía, pueden tomar la ruta Manizales - La Dorada - Medellín, o Manizales - Pácora - Aguadas - La Pintada. así como La Pintada - Valparaíso - Caramanta - La Felisa, ambas no están totalmente pavimentadas y no tienen habilitado el paso para vehículo de carga.

