La apertura del puente de Rumichaca, en la frontera entre Ipiales, municipio del suroccidente colombiano, y Ecuador, se sellaba con una reunión de altos dignatarios de ambos países en la tarde de este 15 de noviembre.

Pero en la mañana, las autoridades colombianas empezaron a aplicar controles en el puesto migratorio del puente de Rumichaca.



Mientras tanto, hubo malestar entre autoridades de Tulcán, en el país vecino, por la exigencia de documentos en el territorio nacional, no solo en verificar la aplicación de vacunas contra el coronavirus.



Estos documentos fueron exigidos, especialmente, a conductores de transporte de carga, que es la que principalmente está circulando por el puente de Rumichaca en estos momentos.



Al parecer, algunos ecuatorianos habrían rechazado la petición de autoridades nacionales sobre la libreta de tripulante para poder ingresar a Colombia.



Es así que en el transcurso de la mañana y de la tarde hubo cierta congestión en este paso entre ambos países y el cual, estuvo cerrado desde el 17 de marzo del año pasado.



No obstante, se habría acordado que la presentación de dicha libreta se aplace durante todo este mes y que los conductores de tractocamiones ecuatorianos solo presenten su documento de identidad o pasaporte y la licencia para conducir al ingresar a suelo colombiano.



Se calcula que diariamente circulan 350 vehículos de carga por Rumichaca.



Pero hay trancones en esta retoma de movilidad por dicho corredor.



Según el Gobierno Nacional, el paso por Rumichaca se hará de manera gradual y el puesto de control migratorio funcionará durante las 24 horas del día.



Sin embargo, hay malestar en Ipiales y en Nariño porque en este momento, la zona fronteriza no tuvo mayores modificaciones.



En la Gobernación de Nariño y en Ipiales piden que se agilice la posibilidad de que viajeros particulares, entre comerciantes y turistas, puedan transitar sin demoras ni inconvenientes, pues el transporte de carga es el que está transitando, pero de manera lenta por el puente.



Según un estudio de la Cámara de Comercio de Ipiales, se contabilizan en esa ciudad alrededor de 6.000 establecimientos comerciales al por menor, de los cuales más de 3.000 se declararon en reorganización empresarial e insolvencia, mientras que otros negocios que se abrieron en el transcurso del último año fueron cerrados cuatro o cinco meses después.



De allí que la apertura esperada a partir de este 15 de diciembre aún genera gran expectativa.



“Nos habían dicho que el primero de diciembre se abría y luego que el 15 de este mes, pero vemos que hay demoras", dicen en la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Frontera.



Esta situación, según la Gobernación de Nariño, pone de nuevo en alerta a las autoridades y a la población misma, porque si el paso del puente no queda totalmente habilitado sin ningún retraso o congestión, se incentiva a que connacionales y migrantes que vienen de Ecuador utilicen algunos de los 33 pasos ilegales o trochas en la frontera.



CALI Y PASTO