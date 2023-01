Las autoridades se preparan para velar por la movilidad en las vías principales del país durante este puente de Reyes. Se estima que unos 50.000 vehículos entren y salgan de la ciudad.



Ante este panorama, se decidió habilitar un reversible en la vía Bogotá-Girardot para mejorar la movilidad de los viajeros en el Plan Retorno de este puente festivo, según indicó anteriormente este diario.

Se aplicará el pico y placa regional el lunes festivo 9 de enero, que también aplicará en Soacha en los mismos horarios. Hasta mediodía no habrá restricción, de 12 m. a 4 p. m. podrán ingresar los vehículos con placa par. Luego, de 4 p. m. a 8 p. m. se dará el ingreso a los carros cuya placa termine en números impares. Después de las 8 de la noche no aplica la medida.



Sobre la vía Bogotá - Girardot, se informó que por los pare y siga y puntos de obra que afectan la movilidad en diferentes calzadas, en especial en el kilómetro 83, se acordó un Plan de Manejo de Tránsito.



De igual modo, se indicó que no habrá ningún trabajo de obras el lunes festivo en el plan retorno desde Fusagasugá hasta Bogotá y, por primera vez, habrá reversible en la vía 40 de Fusagasugá a Bogotá a partir de las 12 del día hasta las 10 p. m.



(Además: Plan éxodo en Bogotá: así está el flujo vehicular en las principales salidas).

Plan Retorno en la vía Girardot-Bogotá. Foto: Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

"Los viajeros no podrán salir de Bogotá hacía el sur del país el día lunes por la vía 40, pero habrá dos vías habilitadas en el departamento. La ruta que va desde el sector el Nuevo Salto en Soacha hasta Viotá y la que va por Sibaté a Fusagasugá, que son rutas que pueden dirigir el tráfico hacia el sur del país", explicó el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy.



Como ya lo había señalado este diario, en los corredores en los que se espera un alto flujo vehicular el 9 de enero, como es el caso de la vía Bogotá - Girardot, habrá restricción total del transporte de carga.



"Eso incluye las excepciones que plantea la resolución 2307 de 2014. Nosotros hemos establecido una nueva para este lunes festivo, restricción total de carga", indicó Reyes.



A pesar de estas medidas, es muy probable que se presente trancón en algunos puntos de esta vía. Uno de ellos es en la vía por Fusagasugá que conecta a Bogotá con Girardot, antes de Silvania, dado que el invierno afectó la calzada.



Otro punto en el que puede haber afectación en la movilidad será en La Mesa, a causa de la estrechés de la vía.

Tendencias EL TIEMPO