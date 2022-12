Las autoridades en Sincelejo investigan la muerte de dos personas y dos más heridas tras ser arrollados por un vehículo sobre la variante a Tolú.



Al parecer, el un conductor iba en estado de embriaguez.



El conductor del vehículo, un Mazda 2 modelo 2013, de placas QGD – 338, habría invadido a alta velocidad el carril por donde se desplazaba una motocicleta con cuatro personas a bordo y la impactó causando la tragedia.



Viajaban cuatro personas en una moto

En la motocicleta se desplazaban Robert José Noriega como conductor y Rosnelly Peña González, quien iba de parrillera, ambos de 28 años de edad, quienes murieron con el impacto.



Los dos son de nacionalidad venezolana y residían en Sincelejo desde hace algún tiempo. Ambos sufrieron desmembramiento de extremidades con el golpe del vehículo.



En la misma moto iban también como parrillero, Ronnys Martínez Monterrosa, de 19 años de edad, quien sufrió amputadura de su pierna izquierda, además de golpes en la cabeza y diferentes partes del cuerpo.



El cuarto parrillero es Fernando Ruíz Ozuna, quien presentó fractura con deformidad en la rodilla izquierda.



Estas dos personas son atendidas en la clínica Santa María de Sincelejo y se encuentran en delicado estado de salud.



De acuerdo con las autoridades en Sucre, las personas que se movilizaban en la motocicleta iban en estado de alicoramiento.

El conductor escapó

La Policía Nacional informó que, al parecer, el conductor del carro invadió el carril contrario, ocasionando el accidente a su paso por la urbanización ‘Ciudad Satélite’.



Otro conductor contó que segundos antes el vehículo Mazda casi lo embiste sobre la misma vía, pero logró esquivarlo. Minutos después ocurrió el accidente.



Cuando llegó la Policía Nacional, el conductor del vehículo había escapado.



El teniente coronel Ricardo Calderón Daza, comandante encargado de la Policía en Sucre, habría indicado que el conductor del automóvil era Anderson Viloria Rivera, ex auxiliar de la Policía Nacional hasta el año 2020.



Un familiar de Anderson Viloria dijo que el dueño del carro era el hijo de su patrón, un agente de la Policía Nacional retirado, pero hasta el momento no han entregado su plena identidad.



Señala el familiar que Anderson Viloria, que el joven es inocente del accidente. Dice que Viloria no se encuentra detenido. Pero que no saben dónde se encuentra, porque al parecer se escondió por las amenazas que ha recibido a través de las redes sociales.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo