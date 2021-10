La trágica muerte de colombiana abandonada por 'coyotes' en el Atacama

Abandonado, en un paraje del desierto de Atacama, a 3.600 metros sobre el nivel del mar y donde las temperaturas pueden bajar de cero grados centígrados, un grupo de carabineros de Chile encontró el pasado 3 de febrero el cadáver de un hombre mayor casi congelado.



Ese día, en la misma zona, en medio de la nada y a tres horas de camino, los uniformados hallaron otro cuerpo, el de una mujer más joven.



Los cuerpos fueron llevados para los estudios forenses al pueblo más cercano, Colchane, una pequeña localidad rural del norte de Chile, donde la noticia estremeció a sus menos de dos mil habitantes, casi todos indígenas Aymara.



El caso se convirtió en un misterio que apunta a los nuevos ‘coyotes’ o traficantes de migrantes que están moviendo por la zona a cientos de colombianos, venezolanos y haitianos que buscan el ‘sueño chileno’.



A diario, los migrantes, divididos en grupos de entre 30 y 40 integrantes, se movilizan irregularmente por esta desolada e inhóspita zona de la frontera entre Bolivia y Chile.



El punto de partida de la peligrosa travesía de estos caminantes por el Atacama es Pisiga, Bolivia, y su meta es Colchane. Desde este pueblo pueden seguir su camino hasta Iquique o Santiago.



Pero para llegar a Colchane y pisar suelo chileno primero deben sortear un último obstáculo, cuatro kilómetros de tierra y roca heladas y con poco oxígeno en el aire.



Pero para llegar a Colchane, primero deben sortear cuatro kilómetros de tierra y roca heladas y con poco oxígeno en el aire. Foto: Ignacio Muñóz - AFP

A esta trampa mortal, se suma que los migrantes llegan con el cansancio de semanas de trayecto a pie, comiendo poco y con el peso en sus hombros de sus pertenencias y hasta de sus hijos. Incluso, muchas mujeres hacen la travesía embarazadas.



Muchos de ellos logran cruzar esos cuatro mil metros sin que la Aduana tanto de Chile como de Bolivia, ubicada justo en la mitad de los dos pueblos, los detecte.



Sin embargo, algunos sucumben ante las inclemencias de las bajas temperaturas y la altura del Atacama.



Este es el caso de la colombiana Elvia Tomasa Valencia Cuero, de 36 años, y de Vladimir Godefroy Araujo, venezolano de 69 años, como fueron identificados los cuerpos hallados en el desierto a comienzos de mes.



Ambos, como si fuese una carrera por la supervivencia, fueron al parecer dejados atrás -en medio de la nada- por sus compañeros caminantes, pues ellos no podían hacer nada para ayudarlos, solo dejarlos morir y seguir su camino para no correr con la misma suerte.



Muchos de los caminantes que llegan a Colchane son positivos de covid-19 sin saberlo. Foto: Ignacio Muñóz - AFP

La muerte de Elvia y de Vladimir fue confirmada por el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, quien señaló que este fenómeno que se vive en la frontera norte del país se ha agudizado debido al deterioro de salud con el que están llegando los migrantes.



"Lo ocurrido anoche ratifica algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, porque las condiciones en las que llegan estas personas son un riesgo para su salud", dijo Delgado.



Según el informe de los Carabineros, Vladimir habría muerto por falta de oxígeno, pues -según indicaron las personas que los acompañaban- venía manifestando que no podía respirar y en un punto sufrió un dolor en el pecho, un posible infarto, que terminó por matarlo.



Sin embargo, el caso de Elvia es un misterio, pues aunque la hipótesis de los Carabineros y las autoridades de salud chilenas sería que murió de hipotermia, la Brigada de Homicidios de la Policía asumió la investigación, por lo cual se cree que podría haber algo más detrás de su deceso.



Además, posteriormente, se confirmó que tanto Elvia como Vladimir estaban contagiados de covid-19.



Los migrantes llevan consigo sus pertenencias y viajan en familias. Incluso, hay mujeres embarazadas o con bebés de brazos dentro de los grupos. Foto: Ignacio Muñóz - AFP

Miguel Angel Quezada, Intendente de la región de Tarapacá, explicó que el aumento de migrantes en esta zona es exponencial.



"Actualmente, han llegado 3.600 extranjeros irregulares solo este año, diez veces más que la misma fecha del año pasado".



Los migrantes que acuden a estos pasos por lo general son venezolanos, aunque hay también presencia de colombianos y haitianos. Ellos vienen ya de largos trayectos, por lo cual su cuerpo no resiste las condiciones a las que se enfrentan en el Atacama, la zona desértica no polar más árida del planeta.



Esa zona fronteriza muchas veces no se puede cruzar a pie en un solo día, por lo cual los migrantes deben dormir a campo abierto, exponiéndose a temperaturas bajo cero durante la noche, precisamente cuando lo peor se les puede venir.



Según Javier García, alcalde Colchane, estas personas que logran llegar al pueblo enfrentan condiciones lamentables, muchos de ellos deben sobrevivir quemando basura o lo que encuentren para no morir de frío durante la noche.



“La crisis humanitaria se evidencia en plazas y alrededores de nuestra comuna de 1.700 habitantes, que son de origen indígena Aymara. A nuestros problemas de desabastecimiento e infraestructura se suma ahora el ingreso irregular de migrantes, quienes -por necesidad- incluso toman de refugio las viviendas de los habitantes, lo cual ha causado aún más problemas”, señaló el mandatario.



Además, García denunció públicamente que durante la última semana se habrían estado presentando casos de saqueos en Colchane por parte de los migrantes, quienes -por ser casi la misma cantidad que los habitantes de la localidad- estarían metiéndose en las casas para robar.



El tráfico de migrantes

Los migrantes cruzan miles de kilómetros para cumplir el 'sueño chileno', algunos no sobreviven al último desafío, el desierto de Atacama. Foto: 123rf

La actual crisis migratoria se originaría en los países desde donde está migrando la gente. Según el Ministro Delgado, “algunas empresas inescrupulosas” serían las responsables de exponer a los migrantes a estos peligros.



Patricia Loreda, directora del colectivo defensor de los derechos de los migrantes ‘Sin Fronteras Chile’, le explicó a EL TIEMPO que “estas ‘empresas’ les ofrecen a las personas ayudarlos a llegar hasta la localidad de Pisiga, Bolivia, y luego las dejan a su suerte para que crucen esta zona tan dura del altiplano chileno, no sin antes cobrarles cantidades exorbitantes de dinero”.



Según Loredo, este 2021 empezó con un recrudecimiento de la migración en el norte de Chile y la situación se está tornando complicada para el gobierno de Sebastián Piñera.



“Después de que se reportaron estas muertes, la crisis humanitaria que se vive en esta zona y que necesitan soluciones humanitarias para estas personas, el Gobierno Nacional lo que ha hecho es militarizar la frontera para obstaculizar el paso de los caminantes hacia Chile devolviéndolos hacia Bolivia, lo que está generando que la situación sea más crítica. Nosotros tememos que las muertes de los migrantes aumenten por esto y pase de una crisis a una tragedia”, le dijo Loredo a EL TIEMPO.



Ese miedo de Loredo y ‘Sin Fronteras Chile’ también se basa en otros casos lamentables registrados en la frontera, como el de una migrante haitiana que sufrió un aborto en medio del desierto debido a las malas condiciones de salud con las que venía tras a la trayectoria que había hecho durante semanas.



El gobierno chileno licitó 15 aviones para expulsar de su territorio a los migrantes que están llegando a Colchane. Este 10 de febrero sale el primer vuelo con 100 expulsados. Foto: Ignacio Muñóz - AFP

Además, este drama de los caminantes que logran llegar a Colchane se complica más, pues el gobierno chileno ya anunció que licitó 15 aviones para deportar masivamente a los migrantes a sus países.



“El gobierno en vez de ayudar a los migrantes, pues cuando un país vive este tipo de fenómenos debe entender que los caminantes tienen derechos humanos y necesitan apoyo, está militarizando y desde este 10 de febrero los va a empezar a deportar a su país de orígen”, sentenció Loredo.



Así culminará la travesía de estos migrantes, quienes tras recorrer más de cinco mil kilómetros a pie -enfrentando lluvia, calor y frío- en busca de un mejor futuro; serán devueltos en avión al lugar desde donde salieron.



EL TIEMPO se puso en contacto con la Cancillería colombiana para conocer si se está tramitando la repatriación del cuerpo de Elvia, pero no hubo respuesta al respecto.



(Lea también: Así pasa los días el pastor de falsa profecía en Barranquilla)*Esta historia fue publicada originalmente el 9 de febrero de 2021.

DUVÁN ÁLVAREZ D.

Periodista de EL TIEMPO

En Twitter: @Duvan_AD