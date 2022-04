Un muerto y 18 heridos es el saldo inicial que deja el accidente de un bus de trasporte intermunicipal en Cartagena.



El bus repleto de pasajeros se volcó en la tarde de este miércoles en la vía a la cordialidad, después de la Bomba de Terpel y antes de la entrada al municipio de Santa Rosa, le dijo a EL TIEMPO Mario Rodríguez, alcalde del municipio de Santa Rosa.



El primer reporte del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, da cuenta de una mujer fallecida en el lugar del siniestro, madre de una menor de 11 años que le acompañaba, y que fue trasladada a Clínica Serena del Mar.



"Me están confirmando los datos de al parecer más personas que fallecieron en el lugar (no tenemos la certeza), hay personal del CRUE quienes nos están actualizando la información", señalò Joana Bueno, directora del Dadis.



Los 18 pacientes heridos fueron remitidos así: cinco a la Clínica de Fracturas, seis a la clìnica Madre Bernarda, dos a la Clínica Barú y

cinco más a la Clínica Higea.



Los primeros videos y fotos del siniestro son impresionantes, y entre las víctimas se ve a una mujer amputada de una extremidad superior.



Noticia en desarrollo...



