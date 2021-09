Revelan video de los siete jóvenes antes de que Enrique Vives los arrollara

En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad, en el que se ve caminando por las calles del sector de Gaira, Santa Marta, a los jóvenes que minutos después serían arrollados violentamente por una camioneta.



El grupo de amigos salía de una fiesta con rumbo a sus viviendas. Se les ve muy juntos y alegres conversando.



Una de las mujeres, quien se cree se trata de Rafaela, la mayor de 30 años, manipulaba el celular un poco detrás de los demás.

En el avance de sus pasos se perdieron del enfoque de las cámaras. Posteriormente sucedió la tragedia.



Esta evidencia desmiente versiones en las que se indicaría que varias de las personas arrolladas llevaban botellas de licor en sus manos.

Según un testigo que presenció el accidente, los amigos caminaban pegados a la baranda en la mitad de la doble calzada y allí fueron embestidos por el vehículo que conducía Enrique Vives Caballero.



Las escenas posteriores fueron desgarradoras: “Muy triste ver niños, adolescentes y jóvenes como quedaron. Qué tristeza”, manifestó el conductor de un camión, quien aseguró que al ver salir volando a las personas “pensé que se trataba de cartones”.

Para el día de hoy en la mañana se tienen previstos los sepelios de cinco de los fallecidos en este hecho que ha generado conmoción en todo el país.(Lea también: Testigo relata impactante momento de muerte de seis jóvenes arrollados)

Así van las Audiencias del empresario

A las 5 de la tarde del pasado martes se inició la audiencia de apelación de la legalización de captura de Enrique Vives Caballero, el empresario señalado de arrollar a siete jóvenes en Santa Marta.



El abogado defensor del conductor presentó sus argumentos para justificar que la detención de Enrique Vives era ilegal.



​Previo a la audiencia, el abogado del conductor había expuesto que el excandidato al Concejo de la ciudad no estaba en condiciones físicas ni mentales para acudir ante un juez.



A su turno, el representante de la familia Romero Troncoso, Rodrigo Martínez, indicó que habían solicitado el acompañamiento de la Procuraduría para que garantizara la máxima transparencia en este caso.



​“No podemos hablar de un simple homicidio culposo. Aquí fueron seis vidas jóvenes que se perdieron no solo por conducir en estado de alicoramiento, sino también a una velocidad excesiva, lo cual merece una condena ejemplarizante, para que un hecho similar no se repita jamás”, dijo el abogado de las víctimas.



​Para hoy miércoles se tiene prevista la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de Enrique Vives Caballero.



La juez Penal Municipal de Santa Marta, Olmis Cotes, si bien aceptó la apelación del abogado del conductor y la remitió a una instancia superior, el proceso judicial no será interrumpido y seguirá su curso.



Tras culminar la audiencia, el abogado Ricardo Robles, defensor del menor sobreviviente de la tragedia, dijo que el resultado de la diligencia es favorable, teniendo en cuenta que no permitió que se dilatara la siguiente instancia judicial.



“El proceso no será suspendido en ningún momento, es decir que este miércoles se procederá con la medida de imputación de cargo”, detalló la defensa de una de las víctimas.

