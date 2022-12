Un joven de 19 años y su padre, que quedaron bajo el alud de tierra que sepultó varios vehículos en Pueblo Rico, Risaralda, alcanzaron a ser extraídos del automotor y luego remitidos hasta el hospital San Jorge de Pereira, pero solo sobrevivió el hijo.

“El paciente (el padre) venía con código azul, es decir venía muy inestable, aunque lo intentaron reanimar no salió con vida”, dijo el gerente del hospital, Javier Alejandro Gaviria.



El joven logró sobrevivir a múltiples traumas que presentó en su cuerpo durante la emergencia que se registró este domingo en el kilómetro 17+100, en la carretera entre Pueblo Rico y el corregimiento de Santa Cecilia, en Risaralda.

“El hijo de este hombre sí sobrevivió. Presenta traumas en diferentes partes del cuerpo, tiene una fractura en la pelvis y presentó un trauma cerrado abdominal el cual empezó a dolerle bastante y fue intervenido quirúrgicamente, esa intervención fue exitosa, se está recuperando y ya fue subido a una habitación”, explicó Gaviria.



El hospital San Jorge en total recibió cuatro heridos, dos hombres y dos mujeres. Tres permanecen hospitalizadas y uno falleció.



“Tenemos a una señora de 57 años, politraumatizada con varias fracturas costales, también en pelvis, estable y se está recuperando”, señaló el funcionario.

Además del joven de 19 años y la mujer de 57 años, también se encuentra una menor de 9 años que fue la última.



“La niña está estable, tiene un brazo edematizado, no tiene fractura, estamos mirando cuál es el procedimiento a seguir para el edema. No han llegado más pacientes y creo que ya no llegarán más pacientes de Pueblo Rico”, narró el gerente del hospital.

