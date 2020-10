Volvió a nacer 100 días después de la tragedia de Tasajera

Después de tres meses en hospitales, con terapias y citas médicas para recuperarse de las quemaduras en el 65 por ciento de su cuerpo, Mauricio José Martínez Rada se reencontró con sus familiares en el corregimiento de Tasajeras, municipio de Puebloviejo (Magdalena).



Mauricio Martinez de 26 años es uno de los sobrevivientes del incendio de un camión cargado con gasolina ocurrido el pasado 6 de julio en ese corregimiento, que dejó 45 personas fallecidas, siete de ellas en el lugar del accidente. (Lea también: Continúa búsqueda de los perros sacados del Sena de Malambo en bolsas).



Aunque los médicos no daban esperanzas de que sobreviviera debido a la gravedad de sus heridas, se aferró a la vida y logró salir victorioso.



“Tengo que saber aprovechar esta segunda oportunidad que Dios me dio”, dijo Mauricio emocionado a su llegada al aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.

Arribó en compañía de su hermana Zulay Cuello Rada, quien estuvo con él durante toda la dura recuperación en la capital.



Antes del accidente trabajaba como mototaxista y los fines de semana en un estadero de Tasajera.



Dos meses en el hospital

Martínez estuvo internado casi dos meses en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, donde fue sometido a cirugías por las quemaduras en su piel. Allí también le hicieron un trasplante de córnea.



La reconstrucción física se dio por su voluntad y la dedicación con la que médicos y enfermeras le prodigaron todos los cuidados necesarios. Sus cuerdas vocales también fueron afectadas por el incendio, pero con terapias pudo recobrar la voz.



Ahora que regresó a su hogar, en donde lo esperó en medio de la algarabía su gran familia de Tasajeras, sueña con trabajar y estudiar para salir de la pobreza que golpea a los habitantes del corregimiento magdalenense.

Esta lección es muy dolorosa, pero hay que seguir pa' adelante. Quiero ejercer lo que estudié que es guardia de seguridad y estudiar Educación Física

"Esta lección es muy dolorosa, pero hay que seguir pa’ adelante. Quiero ejercer lo que estudié que es guardia de seguridad y estudiar Educación Física. Me gusta mucho el deporte, el fútbol. Quiero enseñar", expresó Mauricio, casi aferrado física y espiritualmente a Zulay, su acompañante fiel durante su proceso de recuperación.



"Él estaba grave. Los médicos no daban esperanza. Hasta se murió por 10 minutos y ahí lo ven vivo. Gracias a Dios y quienes lo operaron y cuidaron. Las quemaduras eran grandes. Tenía el 65% del cuerpo quemado. Le hicieron trasplante de córnea porque se quemó las fosas nasales. Está vivo de milagro", resume Zulay, tan emocionada como su hermano, por haber llegado a su departamento. Su tesón ayudó a Mauricio en el proceso de recuperación. No en vano ella es técnica en preescolar y líder de su comunidad.

Aunque a Martínez le dieron de alta en el Hospital Simón Bolívar el pasado 3 de septiembre, se quedaron en Bogotá para asistir tres veces a la semana a las curaciones en el Hospital Fray Bartolomé, de Suba; a las terapias físicas y a las citas con el otorrinolaringólogo, oftalmólogo y cirujano plástico.



Martínez es un símbolo de que pese a las tragedias se puede renacer y tener nuevas y mejores oportunidades.



La Gobernación le otorgó una beca para estudiar una carrera técnica en el Infotep de Ciénaga y le ofreció trabajo como guardia de seguridad en el parador turístico de Puebloviejo.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv