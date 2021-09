Hermanos Romero fueron sepultados en medio de un clamor de justicia

Jaír Romero sostenía con sus dos brazos los féretros de sus dos hijos, Leonir y Camila, mientras caminaba rumbo al cementerio, en Santa Marta. Durante todo el recorrido, no paró de llorar y exigir justicia por la tragedia que lo mantiene a él y a su esposa destrozados.



Yomaira, madre de los dos jóvenes de 19 y 18 años, no se atrevió a ir hasta el lugar donde serían sepultados los cuerpos. Solo hasta este miércoles comenzaba a asimilar que no volvería a ver a sus dos muchachos.



Su mirada permanecía perdida en el cielo, a pesar de los gritos y llantos de personas que acompañaban el multitudinario sepelio.



Cuando llegó a la iglesia, se sentó en una silla, un poco distante de los dos féretros y allí desahogó su dolor justo cuando se le acercó su hijo menor, cubierto de lágrimas, y le dio un abrazo.



En la ceremonia, estuvieron presentes la alcaldesa Virna Johnson y el gobernador Carlos Caicedo para expresar su solidaridad.



Ambos mandatarios se dirigieron hasta donde los adoloridos familiares y le entregaron un mensaje de fortaleza.

Los familiares de las víctimas recibieron el apoyo masivo de la comunidad. Foto: Roger Urieles

Rumbo al campo santo, los lamentos y voces clamando justicia continuaron, especialmente por parte de Jaír Romero, que pedía una y otra vez que el conductor que le arrebató a sus hijos pagara por el dolor tan grande que le causó.



“Me mataron a mis muchachitos, ellos eran mi alegría. La casa jamás volverá a ser la misma sin su presencia. Solo espero que su muerte no quede impune”, expresaba.



Tal como sucedió en horas de la mañana, la despedida de los hermanos Romero Troncozo fue masiva, no solo por la asistencia de familiares sino también de vecinos y residentes de Gaira y otros barrios de Santa Marta.



Posteriormente, se llevó a cabo el sepelio de Maria Camila Martínez, cuya familia igualmente recibió un amplio acompañamiento y apoyo de la gente.

