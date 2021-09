Camila y Elenoir, los dos hermanos que murieron arrollados por camioneta

La semana inició de forma trágica y dolorosa en el sector de Gaira, en Santa Marta, especialmente para la familia Romero Troncozo que perdió a dos de sus miembros en el fatal accidente que se registró en la madrugada del lunes y que dejó un total de seis jóvenes fallecidos.



Los hermanos Camila, de 18 años, y Elenonir, de 17 años, habían asistido juntos a una fiesta de cumpleaños y se dirigían de regreso a su casa en compañía de otros amigos más, cuando repentinamente todos fueron arrollados por una camioneta gris que apareció de la nada.

Jaír Romero, padre de las víctimas, en medio del desconsuelo, dice no entender cómo una persona a bordo de un vehículo pudo embestir de esa manera tan violenta a sus dos hijos y a cinco personas más.



“Tuvo que ir a una velocidad tremenda para perder el control y llevarse a tanta gente con el carro”, expresa el padre. Aunque Romero está seguro que nada le aliviará su dolor, por lo menos espera que se haga justicia.



Jaír recuerda que no quería darle permiso a su hijo de asistir al festejo de cumpleaños porque estaba lloviendo en la ciudad; sin embargo, al final accedió porque escampó y su hija mayor le insistió.

“Les dije que máximo a la 1 de la mañana ya debían estar en la casa. Justo a esa hora venían de regreso, pero un conductor irresponsable e indolente los arrolló”, lamenta el padre.



Su esposa, Leonor Troncozo, todavía no asimila lo que pasó. Se niega a ver noticias y escuchar a sus vecinos. En su corazón de madre, prefiere engañarse a sí misma y creer que sus hijos en cualquier momento entrarán por la puerta de la casa.

“Ella no ha llorado y está en una aparente calma, como en shock. Estamos muy preocupados cuando reaccione y comprenda que los muchachos ya no están”, manifiesta Jaír.



Camila cursaba último grado de bachillerato; era madre de una niña de dos años y su sueño era estudiar enfermería.



“A la niña le apasionaba la medicina, y nos decía que este año por fin se iba a graduar. Lamentablemente acabaron con sus anhelos de ser enfermera y ver crecer a su hija”, expresa el padre.



En cuanto a Eleonir, comentó el papá que cursaba octavo grado y quería realizar un curso de criminalística.

“Nos arrebataron la alegría. Estamos destrozados queriendo una explicación de lo que sucedió”, añade Jaír Romero.



El mismo dolor embarga a Policarpa Mendoza, quien perdió a su hija Camila Martínez. La mujer, con la voz entrecortada, cuenta que la última vez que habló con su hija fue el domingo a las siete de la noche. La joven le contó que estaría en un festejo de cumpleaños.



“No supe más de ella hasta la mañana que una vecina me preguntó por la niña y, cuando le dije que no había llegado a dormir, me contó que en la doble calzada habían dos mujeres llamadas Camila que estaban muertas”, narra Policarpa. “En ese momento me derrumbé”, sostiene.



Camila Martínez deja un hijo de cuatro años; además estudiaba Hotelería y Turismo.

Los tres jóvenes, junto con otros cuatro amigos más, habían estado compartiendo durante la noche y se dirigían de vuelta a sus viviendas.



Para llegar a sus destinos debían atravesar la doble calzada; allí tuvieron la opción de cruzar el puente peatonal, pero prefirieron no hacerlo porque la estructura es oscura y en sus alrededores permanecen consumidores de droga y atracadores.



Entonces se atravesaron por la Troncal del Caribe. Caminaban por la mitad pegados a la baranda, cuando en cuestión de segundos apareció una camioneta y los dejó sin vida en la vía.

El conductor del vehículo es Enrique Vives Caballero, un reconocido empresario de la ciudad que -según las autoridades- se movilizaba en exceso de velocidad y con estado de alicoramiento grado 2.



Las familias de la víctima exigen que no quede en libertad para que responda por esta pérdida irreparable, que les ha dejado un profundo sufrimiento.

Declaran dos días de duelo en Santa Marta

Santa Marta decretó dos días de duelo por la muerte de los seis jóvenes arrollados por una camioneta en la Troncal del Caribe.



Así mismo, la administración Distrital ordenó izar la bandera de Santa Marta a media asta en señal de luto.



Igualmente, la Alcaldía expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares y allegados de los jóvenes fallecidos.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv