'La tierra jala al abismo': drama de sobrevivientes a alud en Pereira

Johana Piedrahíta y su esposo Néstor Marulanda llevaban 12 años viviendo en la casa cinco de la manzana siete del conjunto Portal de la Villa, la unidad residencial que está ubicada en la parte alta de la montaña, de la cual se desprendió un alud el martes pasado en Pereira que deja, hasta el momento, a cuatro personas fallecidas.

A la pareja, que vivía en arriendo, como a las otras 19 familias que habitaban la manzana, los organismos de socorro les dieron cinco minutos para sacar algunas cosas, los enseres, preliminarmente. La orden es de evacuación definitiva.



Además de la manzana siete hay orden de evacuación para la número ocho y otras dos manzanas. En total, 80 familias deberán desalojar sus casas. En Portal de la Villa hay once manzanas de 20 casas cada una, para unas 200 familias.

"La dueña de la casa puede reclamar ante la aseguradora, pero nosotros teníamos nuestras cosas, que es nuestro capital, que está dentro de la casa y eso se va a perder", dijo Néstor, quien está desempleado. En un día esta pareja perdió lo conseguido en 12 años de su vida.



Johana contó que antes de la actual emergencia en el conjunto se presentaron otras más pequeñas. "Primero, hace dos años nos sucedió que se fue un pedazo de tierra donde está el salón social. Eso fue mucho susto. Y hace poco, por ahí un año, la parte de atrás (donde se desprendió la montaña) empezó a hundirse y nosotros llamamos a la Diger (Dirección de gestión del riesgo de Pereira), a bomberos para que miraran eso, a la final no sucedió nada, nada nos dijeron", contó.



Esas anomalías en el terreno no pararon. Johana manifestó que hace alrededor de 15 días se vio más hundimiento en el terreno. "Nos alertamos más y vinieron otra la vez la Diger y bomberos y dijeron que no pasa nada, que la tierra se está asentando, no hay porque alarmarse", aseveró la mujer, quien agregó que se habría evitado la tragedia en la variante La Romelia - El Pollo.

Según confirmó la Alcaldía de la capital risaraldense, a esta hora se realizan labores de rescate. Una persona fue sacada de un vehículo y se trabaja para lograr el rescate de una más. Foto: Alexis Munera / EL TIEMPO

Al lamentar que no pudieron sacar sus pertenencias, Johana admitió que el objetivo de la Alcaldía es preservar las vidas de los moradores "porque metieron unos aparatos por debajo y el (terreno) está 'coco (hay un hueco) y como las casas están unidas, se va una casa y se llevan varias".



El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, señaló que este miércoles se iniciaron los estudios geotécnicos y geológicos en la zona afectada. El gobernante afirmó que se han evacuado 270 personas evacuadas en esta unidad residencial y 100 más en un asentamiento de invasión en la comuna Ferrocarril.



En Portal de la Villa, una unidad de familias de clase media, la administración municipal está facilitando carros para hacer los trasteos y se están repartiendo mercados. A los damnificados se les dará un subsidio de arriendo por 250 mil pesos, por tres meses.



Óscar Salazar, administrador del conjunto, señaló que en las casas evacuadas ya se ven claramente unas fisuras, lo que indica que el terreno se está hundiendo.



“La tierra está jalando hacia el abismo otra vez. Ayer (martes) estaba en dos centímetros, hoy amaneció en cinco”, aseveró el administrador.

FERNANDO UMAÑA MEJÍA

Corresponsal de EL TIEMPO

PEREIRA