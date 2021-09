Tragedia en Gaira: estos eran los seis jóvenes arrollados por Enrique Vives

La semana comenzó de forma trágica y dolorosa en el sector de Gaira, en Santa Marta, especialmente para las familias de los seis jóvenes que murieron arrollados por Enrique Vives en la madrugada de este lunes.

Durante este miércoles y jueves se llevaron a cabo las exequias de los seis jóvenes que en la madrugada del lunes fueron arrollados por una camioneta Toyota hilux que era conducida por el empresario Enrique Vives.



Según las primeras versiones, este punto de la carretera Troncal del Caribe cuenta con un puente peatonal, pero por problemas de iluminación y seguridad prefirieron cruzar la calle.



Un hombre que manejaba un camión en el sentido contrario de la carretera Troncal del Caribe dijo haber presenciado el momento exacto en que la camioneta conducida por Enrique Vives embistió violentamente a siete personas y las dejó tendidas en la vía.



Le puede interesar: Caso Enrique Vives: Fiscalía pide cárcel y empresario ofrece indemnización

El testigo, que por temor no quiso dar su identidad, narra que siendo aproximadamente la 1 de la mañana del lunes se movilizaba por el sector de Gaira cuando vio morir a los jóvenes que iban caminando pegados a la baranda en medio de la doble calzada.



“Imaginé que eran cartones los que volaban. Pensé que era una caja que estaba llena de cartón, pero cuando vi de cerca lo que acontecía me impacté mucho”, recuerda el chofer de camión.



Sobre la reacción del conductor, asegura que se bajó de la camioneta y quiso ayudar a una de las mujeres que parecía todavía con vida.



“No intentó a huir. No se le veía en sus cinco sentidos. La camioneta quedó totalmente inservible”, añade.



Este testimonio se encuentra en poder de las autoridades, que analizan la circunstancia, condiciones del empresario involucrado y el croquis del accidente que elaboró el personal de tránsito.



Lea también: Tragedia en Gaira: testigo relata momento de muerte de jóvenes arrollados

La audiencia contra Vives continúa en la mañana de este sábado y por ahora se conoce que El empresario no aceptó cargos y daría $ 4.000 millones a víctimas a través de seguro del carro.



Estas fueron las víctimas del fatal hecho:

Elenoir de Jesús Romero (17 años)

Elenoir de Jesús Romero, de 17 años, era bailarín, estudiaba en el colegio Liceo del Sur.



Sus padres son Jaír Romero y Yomaira Troncoso, era el tercero de cuatro hermanos; según su padre, quería estudiar derecho. Era soltero y residía en el sector de La Quemada, en Gaira.

Facebook Twitter Linkedin

Elenoir de Jesús Romero, de 17 años Foto: Archivo particular

Su padre recuerda que no quería darle permiso a su hijo de asistir al festejo de cumpleaños porque estaba lloviendo en la ciudad; sin embargo, al final accedió porque escampó y su hija mayor le insistió.



“Les dije que máximo a la 1 de la mañana ya debían estar en la casa. Justo a esa hora venían de regreso, pero un conductor irresponsable e indolente los arrolló”, lamenta el padre.



Elenoir, comentó el papá, cursaba octavo grado y quería realizar un curso de criminalística.



Elenoir siempre buscaba sobresalir con su forma de ser. Era de muchos amigos y sus padres lo definían como la alegría de la casa por sus chistes y ocurrencias. Amigos y familiares lamentaron su muerte.

María Camila Romero Troncoso (18 años)

María Camila Romero Troncoso, de 18 años, estaba cursando su último año de bachillerato y quería ser enfermera, y de acuerdo con su padre estaba haciendo los trámites para ingresar al Sena.

Facebook Twitter Linkedin

María Camila Romero, de 18 años. Foto: Archivo particular

Romero Troncoso tenía una hija de dos años y convivía con Jorge Camilo Sierra Martínez. Vivía en el sector de La Quemada, en Gaira, y era hermana del también fallecido en este hecho Elenoir de Jesús Romero.



Para María Camila, según su padre, su deseo inicial era ingresar al Sena y conseguir un trabajo temporal para costear sus estudios universitarios.





Le recomendamos: El misterio por paradero desconocido de uno de los peores asesinos en serie

Rafaela Josefina Petit Faneite (30 años)

Rafaela Josefina Petit Faneite, de 30 años, era una mujer venezolana que tenía tres hijos (de 10 y 8 años, y una niña de tres meses de nacida). Trabajaba en la panadería El Antojo en la calle 6; llevaba 7 años trabajando en este lugar y vivía en la 9 con 10 del sector de Gaira. Sus padres son Rafael Petit y Rosalía Faneite.

Facebook Twitter Linkedin

Rafaela Josefina Petit Faneite, de 30 años. Foto: Archivo particular

Rafaela había llegado a la ciudad hace siete años para buscar mejor suerte, pues en su país las cosas no habían salido bien para ella y su primer hijo.



Además, esta mujer tenía a su cargo el cuidado de un menor, de 14 años, que también resultó herido el día del accidente y fue el único sobreviviente.









Además: ¿Qué está pasando con las obras del Central Park en Bello?

Laura Valentina De Lima (18 años)

Facebook Twitter Linkedin

Laura Valentina de Lima tenía 18 años. Foto: Archivo particular

Laura Valentina de Lima tenía 18 años, estudiaba en el colegio Camilo Torres en la noche y quería ser policía, según confesaron sus familiares y amigos durante el sepelio de la joven. Su muerte ha generado conmoción.



Sus padres son Alexander de Lima e Ingrid Ordóñez, con quienes residía en el sector del Bolsillo, en Gaira.

María Camila Martínez (24 años)

María Camila tenía un hijo y se encontraba laborando en un hotel de la capital del Magdalena. Residía en el sector de La Quemada, en Gaira.

Facebook Twitter Linkedin

María Camila Martínez, de 24 años. Foto: Archivo particular

Policarpa Mendoza, quien perdió a su hija Camila Martínez, con la voz entrecortada cuenta que la última vez que habló con su hija fue el domingo, a las siete de la noche. La joven le contó que estaría en un festejo de cumpleaños.



“No supe más de ella hasta la mañana, que una vecina me preguntó por la niña y, cuando le dije que no había llegado a dormir, me contó que en la doble calzada había dos mujeres llamadas Camila que estaban muertas”, narra Policarpa. “En ese momento me derrumbé”, sostiene.



A María Camila, de 24 años, le gustaba mucho bailar y salir con sus amigos y amigas del trabajo. En el sector de Gaira también gozaba de mucho cariño de los vecinos. Sus compañeros de trabajo que la acompañaron en su sepelio la describieron como una mujer seria, dinámica y comprometida en sus labores diarias.

Juan Diego Alzate Ordóñez (16 años)

Juan Diego Alzate Ordóñez era menor, de 16 años; le gustaba el fútbol y pertenecía a la escuela Gaira Junior FC, en donde jugaba como arquero. Estudiaba en el Colegio Camilo Torres, de Gaira, en la noche; estaba haciendo 8.° y 9.°. Sus padres son Armando Alzate y Martha Elena Amaya Ordóñez.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Diego Alzate Ordóñez tenía 16 años. Foto: Archivo particular

Le puede interesar: Mujer asesinó con arma de fuego a dos hombres en el Valle del Cauca



Alzate Ordóñez vivía en el sector del Bolsillo, en Gaira.



Los amigos de su equipo de fútbol le hicieron una emotiva despedida con globos verdes, el color del equipo en el que jugaba, en una gran caravana hasta donde llegaron portando los uniformes de la escuela de fútbol.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

En Twitter: @Rogeruv

Más noticias de Colombia:

Conmoción en Barranquilla por el asesinato de una bebé de un año

Cárcel a hombres que habrían abusado de mujer en condición de discapacidad

Ojo Cali: levantan restricción de movilidad en el kilómetro 18