Una investigación a fondo es lo que pide la mayoría de habitantes del municipio de El Espinal, Tolima, para establecer los responsables de la trágica caída de ocho palcos de la plaza de toros el domingo, durante las Fiestas de San Pedro y San Pablo, en la que hasta embarazadas y niños se vieron afectados, pues un menor de 14 meses figura en la lista de fallecidos.



"Una niña de 3 años permanece con pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos debido a los golpes sufridos tras el desplome", afirmó el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco.

Según datos oficiales de la Secretaría de Salud departamental, unas 15 mujeres en estado de embarazo y al menos 17 menores de edad fueron atendidos con lesiones en hospitales de Espinal e Ibagué. Y precisamente de esas cifras se desprende una de varias dudas tras el suceso: ¿por qué se permite el ingreso de niños a un espectáculo con aglomeración de personas?



El alcalde de Espinal, Juan Carlos Tamayo, le salió al paso a este cuestionamiento y dijo que las festividades de San Pedro son un evento tradicional para todos los espinalunos.

La asistencia de niños a la corraleja es tradición de toda la vida; incluso, mi familia ingresó el domingo con mis hijos menores de edad, eso es costumbre en las familias de El Espinal

"La corraleja se ha realizado por tradición durante 141 años, y la gente acostumbra llevar a sus hijos a ese evento, pero esta tragedia nos llevará a reflexionar sobre el tema. La asistencia de niños a la corraleja es tradición de toda la vida; incluso, mi familia ingresó el domingo con mis hijos menores de edad, eso es costumbre en las familias de El Espinal", dijo el mandatario.



Otra duda que surgió fue la construcción de la corraleja y sus 40 palcos. Ante esto, el alcalde aseguró: "A la corraleja se le hicieron las pruebas de resistencia por parte de funcionarios de la alcaldía. Nadie prevé una tragedia así".



Además, el alcalde asegura que todo se construyó según la tradición y bajo parámetros legales.



"El trabajo fue realizado por ‘palqueros’ del municipio. Ellos mismos, por tradición, arman la plaza con supervisión de funcionarios de la alcaldía", afirmó Tamayo, y aunque no reveló los nombres de los contratistas de la obra, agregó que "todo se hizo mediante contrato con una corporación y a través de proceso licitatorio, que incluye sus respectivas pólizas".

Así quedó el sector de la plaza de toros que se derrumbó. civiles y socorristas acudieron a sacar los cuerpos. Foto: Policía Nacional

Adicionalmente, el mandatario acotó que personal técnico de la alcaldía y del CTI realiza las investigaciones para establecer con precisión qué sucedió con la estructura de guadua y tablas de madera, y concluyó diciendo que esto nunca había sucedido en el Espinal en tantos años de historia.

‘Hubo fallas enormes y eso provocó el desplome’

En total se derrumbaron 8 de los 44 palcos construidos en la plaza de toros del barrio Caballero y Góngora, puestos por los cuales la gente pagó entre 10.000 y 50 .000 pesos.



Rubén Barreto Arteaga, de 57 años, es un reconocido palquero de El Espinal que no participó este año en la construcción de la plaza. Él considera que hubo fallas enormes y eso provocó el desplome.

Hubo fallas evidentes en la calidad de los materiales, porque utilizaron guadua biche y muy delgada, cuando lo recomendado es acudir a guadua gruesa, que es más resistente

"Hubo fallas evidentes en la calidad de los materiales, porque utilizaron guadua biche y muy delgada, cuando lo recomendado es acudir a guadua gruesa, que es más resistente. Para rematar, posiblemente la guadua la enterraron a menos de un metro de profundidad, y lo correcto y seguro es un metro y medio, o más", dijo.



Barreto también señaló que los amarres de la guadua y las tablas no eran los adecuados. "Los empresarios contrataron jóvenes inexpertos que no saben hacer nudos ni amarres seguros. Esos nudos los hicieron con cabuya, cuando lo más seguro es utilizar manila y lazo grueso", sentenció.



También están los testimonios de los heridos, como el de Fabio Buitrago, quien dijo que era la primera vez que ingresaba con su hijo de 4 años a una corraleja.



"Decidimos llevar el hijo para que se divirtiera, porque la corraleja es una fiesta familiar. Cuando se derrumbó, lo que hicimos con mi madre fue abrazar a mi hijo para protegerlo de las guaduas y tablas que nos cayeron. Acá todo mundo lleva a sus hijos a la corraleja", dijo Buitrago, que se fracturó una rodilla. Su hijo no sufrió daños.

Los servicios médicos en los centros de salud de El Espinal colapsaron por la masiva llegada de heridos. Muchos debieron ser trasladados a otras ciudades. Foto: Defensa Civil

De otro lado, varios afectados señalaron que la corraleja estaba con sobrecupo y algunos, que la obra se hizo a las carreras. Mientras que otros asistentes denunciaron la falta de control con los toros, pues el segundo de la tarde presentaba una fractura en una pata.

Ya se tomaron medidas para controlar estos eventos

Tras la tragedia de El Espinal, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, expidió el decreto 0943 del 26 de junio de 2022 e hizo un llamado a las alcaldías del departamento para acatarlo.



El decreto señala que, antes de la autorización de este tipo de eventos, se debe contar con la revisión y aprobación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, y la obligación es revisar aspectos como aforo, tipo de eventos, clasificación de edades para el ingreso y el lugar donde realizarán el evento.



También se deberá revisar la infraestructura que se utilizará, entorno del lugar y características del público, "teniendo especial cuidado respecto de aquellos eventos que ocasionen alta afectación de la dinámica normal del municipio o área específica donde se realizan".

En el lugar del trágico accidente murió una persona, mientras que en los centros de salud locales murieron cuatro más, según datos de las autoridades. Foto: Policía Nacional

Además, de ahora en adelante se debe contar con un plan de emergencia y contingencia que tenga en cuenta la disponibilidad de los centros de atención médica en caso de urgencia, la disponibilidad del Cuerpo Oficial de Bomberos, rutas de salida y demás aspectos para mitigar los efectos de una posible contingencia. Este fue uno de los aspectos que más fallaron durante la tragedia, pues no había preparación para alguna eventualidad.



Por último, a partir de este decreto las autoridades competentes deben prohibir el ingreso de menores de edad a eventos donde se distribuyan bebidas alcohólicas o se realicen espectáculos no aptos para los menores de edad, al igual que a salas de juegos de azar y lugares públicos o privados de alto riesgo y que representen algún peligro para su integridad física y/o moral.



El gobernador Orozco, quien presidió el consejo de seguridad de emergencia que se hizo tras la tragedia, dijo que por la magnitud de la emergencia habrían podido suceder cosas mucho más graves y destacó el trabajo y la pronta reacción de los organismos de socorro, Policía, Ejército, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la red pública de salud del departamento.



Finalmente, el alcalde Tamayo aclaró que se tomó la decisión de suspender las festividades sampedrinas en eventos donde se vean involucrados animales. No obstante, las fiestas siguen en pie a pesar del luto que se vive en la ‘Tierra de la tambora’.

Pese a la tragedia, las fiestas seguirán

En total cuatro personas perdieron la vida y otras 353 resultaron lesionadas, según el último reporte de las autoridades.



Las víctimas fueron identificadas como Marco Fidel Hernández, de 53 años; Blanca Lidia Sandoval, de 63, Rocío Brochero, de 52, y un menor de edad de 14 meses de nacido, a quien se le reservó la identidad por respeto a su familia. De estas personas se pudo conocer que dos son oriundos de El Espinal y los otros eran turistas de municipios cercanos del Tolima.

Bajo las gradas hay atrapados adultos y niños. Foto: Captura de video

Estamos pendientes de los familiares de las víctimas de esta tragedia, a quienes les brindaremos todas la ayuda y el acompañamiento que requieren en este momento tan difícil

Por su parte, el alcalde Juan Carlos Tamayo señaló que su administración está disponible para ayudar a las familias que perdieron a sus seres queridos en la corraleja. "Estamos pendientes de los familiares de las víctimas de esta tragedia, a quienes les brindaremos todas la ayuda y el acompañamiento que requieren en este momento tan difícil".



Adicionalmente, el mandatario señaló que fueron suspendidos los eventos de corralejas y las cabalgatas que hacían parte de las festividades de San Pedro en El Espinal. No obstante, no se procedió a ponerle punto final a las fiestas de este año, pues los comerciantes y vendedores llevarían enormes pérdidas económicas ya que se abastecieron con anterioridad de diversos productos para atender a miles de turistas.



Además, Tamayo confirmó que también se realizarán los eventos programados para la primera semana de julio, pero antes harán reuniones con los organismos de socorro y Gestión del Riesgo. En esta fiesta habrá desfiles de carrozas, tallados populares, reinados y presentación de artistas.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ