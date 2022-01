Hay luto en el municipio de Puerto Tejada, norte del Cauca, luego de que dos menores perdieran la vida ahogados.

Según testigos, los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde del pasado lunes, cuando un grupo de jóvenes practicaban deporte en la cancha del barrio Las Dos Aguas.



Tras terminado el partido, varios de ellos decidieron refrescarse en aguas del río que pasa por ese lugar.



En esa zona se unen los ríos Palo y La Paila.



Pasados unos minutos, uno de los jóvenes no volvió a salir y viendo esto, dos familiares que estaban ahí se sumergieron en el río para rescatarlo.



Sin embargo, solo uno de estos logró salir a la superficie.



“Los dos otros menores no corrieron con la misma suerte", indicaron testigos.



Las víctimas son dos menores de 14 y 17 años.



Aunque organismos de socorro llegaron al lugar inmediatamente ocurrieron los hechos, los cuerpos no fueron encontrados.



Este martes se reiniciará la búsqueda.

Pareja muere ahogada en Caloto

Horas antes, en el municipio de Caloto también se reportó la muerte de dos personas, tras sumergirse en aguas del río Palo.



El secretario de gobierno municipal, Joaquín Castañeda, explicó que las dos personas se encontraban en un balneario en el corregimiento de El Palo.



Según testigos, el hombre se lanzó a las aguas, pero no salió a flote, por lo que su compañera decidió socorrerlo, pero tampoco regresó a la superficie.



Al poco tiempo, el cuerpo de la mujer fue encontrado. Aproximadamente, dos horas después, el cadáver del hombre también fue hallado por los socorristas.



Los fallecidos fueron identificados como Geraldine Cardona y Erick Marzo.

