Conmovedoras imágenes del sepelio de los muertos en el derrumbe en vía Quibdó-Medellín

Sobre la 1 p. m. de este martes 16 de enero se realizaron en Quibdó las honras fúnebres de algunas de las víctimas que dejó el derrumbe ocurrido el pasado viernes 12 de enero en la vía entre Quibdó y Medellín.



Dicha tragedia ha dejado un saldo de 39 personas fallecidas y aún hay personas desaparecidas en la zona.

Al sepelio acudieron la vicepresidenta de la República, Francia Márquez; la gobernadora de Chocó, Carolina Córdoba Curi; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, así como las familias de las víctimas mortales.



La Gobernadora Córdoba Curi manifestó que todas las capacidades están puestas en las labores de búsqueda de los desaparecidos, que podrían llevarse otros dos días más.



Van 39 víctimas mortales de esta tragedia Foto: Numar Córdoba - Gobernación del Chocó

"No puede ser que los chocoanos y las chocoanas sigamos expuestos todos los días de nuestra vida en la medida que esa carretera continúe en esas condiciones. Esas 39 muertes no pueden ser en vano", expresó la mandataria departamental.



Las víctimas que hasta el momento están reportadas por las autoridades en la zona son: Erlindon Nelson Quiroz Ríos, Dianne Mayumi Mosquera Perea, Catalina Maria Giraldo Aristizábal, Eyleen Andrade Asprilla, Diana Patricia Murillo Orobio, Liceth Verónica Córdoba Palacios, Isaac Gil López, Jeylen Daniel Mosquera Andrades, Karen Yulissa Garcés Mena, John Jairo Murillo Castañeda, María Fernanda Moreno Valderrama, Morelia Garrido Cuesta, Ana Victoria Andrades Asprilla, Luz Edith Mira Serna, Iris Yacely Mosquera Perea, Hedssy Daniela Bejarano Andrades, Yirlesa Palacios Andrades, Rocio Mazo Pino, Pedro Leonel Palacios Cossio, Rubén José Pérez Zaya, Astrith Johana Osorio Bedoya, Fernando Silgado Martínez, Limbania Cuesta Ramos, Ailyn Judy Martínez Mosquera, Javier Yurgaky Ibarguen, Adriana Marcela Torres Gómez, Javier Andrés Mena Becerra, Leydi Laura Mosquera Robledo, Claudia Patricia Mosquera Palacio, Luis Carlos Upegui Gutiérrez, Milton Darley Hurtado Copete, Luis Fernando Velásquez Cardona, Kandry Daniela Becerra, Diego David Estrada Sánchez, Milena Socorro Olaya Mazo, Jhon Jairo Córdoba Benítez y otros tres cuerpos que no han sido identificados.

La Gobernadora indicó que espera que a final de año se les pueda rendir un homenaje a las víctimas con una carretera terminada y que tenga todas las condiciones de seguridad.



Por su parte, la vicepresidente Márquez envió un mensaje al pueblo chocoano indicándoles que no están solos.



"La violencia en este departamento cada semana le cobra la vida alrededor de seis jóvenes. De allí nuestro esfuerzo por una paz total, que también tiene que ver con la inversión social en nuestros territorios y transformar las condiciones para acceder a la educación", expresó la Vicepresidenta.



🔺En el lugar de lo hechos, se encontraron 2 cédulas a nombre de:

•Jesús Ramirez Palacios.

•Denisse Ramirez Palacios.



Se le solicita a familiares y conocidos acercarse al URI de la Fiscalía para brindar información, o escribir a la línea de WhatsApp /Cruz Roja: 317 592 4024 — Gobernación del Chocó (@GobChoco) January 15, 2024

ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín