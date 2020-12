Gramalote resurge tras una década de la tragedia

El 17 de diciembre de 2010, el antiguo casco urbano del municipio de Gramalote, en Norte de Santander, se vino abajo debido a una falla geológica que destruyó por completo las viviendas de 3.500 habitantes. Hoy, diez años después, Gramalote resurge y sus habitantes esperan con ansias el fin de las obras de reconstrucción.



El proceso de reasentamiento del nuevo casco urbano ha sido un reto. Cada día hay más expectativa y los habitantes reclaman la entrega del centro médico y las casas que aún no han sido terminadas.

“No fue fácil, se me entrecorta la voz al recordar esa tragedia. Han pasado diez años y existen algunas quejas. Faltan 128 casas y aún no terminan la construcción del hospital. En plena pandemia y nosotros no contamos con un hospital, no hay un médico de planta”, expresa Consuelo Mendoza, habitante del municipio.



Las obras del nuevo pueblo avanzan en un 98 por ciento y de acuerdo con la Contraloría, el Hospital San Vicente de Paul muestra un avance físico del 97 por ciento y un avance financiero del 81 por ciento.



El contralor general, Felipe Córdoba, visitó el municipio y revisó las dos obras inconclusas, en riesgo de convertirse en un elefante blanco.



“Necesitamos con urgencia que todas estas obras a las cuales se le han entregado recursos públicos, se terminen rápidamente. No es posible que las estén haciendo desde el año 2015 y hoy, en el año 2020, no se hayan terminado”, afirmó el contralor.



En el megaproyecto se están adelantando cuatro construcciones, que incluye el coliseo municipal, la casa de la cultura, la casa campesina y la del adulto mayor, con un presupuesto superior a los $20.000 millones.



Cristopher Vargas Riveros, alcalde de Gramalote, destacó el apoyo del Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, en el proceso de reasentamiento de esta población.



“El tema de las 128 viviendas es lo que nos tiene con incertidumbre, hay dos opciones para que se inicien las obras en el mes de enero. Dependiendo de cómo avance la construcción de las casas, en noviembre estaríamos pensando en la inauguración del nuevo casco urbano de Gramalote”, indicó Vargas.

Según el alcalde, el proceso de reactivación económica del municipio, cuenta con 5.000 millones de pesos destinados por el Fondo Adaptación para proyectos productivos e ideas de negocio de la comunidad.



“Este es un municipio que fue planeado desde cero, con una excelente arquitectura y una gran distribución urbanística, con un clima agradable y tiene unos destinos turísticos muy bellos. Dentro de las ideas de negocios hay muchas de turismo y esto es positivo”, agregó.



Gramalote ha despertado el interés de cientos de visitantes y se ha convertido en un nuevo destino turístico para los nortesantandereanos. La constancia y resiliencia de niñas, niños y jóvenes ha permitido recuperar el tejido social y preservar la historia de su pueblo natal.



“Nuestra generación tuvo la oportunidad de ver crecer nuestro ‘nuevo pueblo’. Vivimos lo complicado de la escogencia del lote; fuimos testigos de la primera piedra y escuchamos el aquí va a quedar el parque, su barrio, el colegio y aquí será su casa”, expresa Sibia Guerrero.



Para esta joven, su pueblo lo es todo, y en su tesis de grado titulada “Gramalote, memorias de un regreso”, revela los sentimientos y las experiencias de niños, jóvenes y adultos, que fueron testigos del reasentamiento del nuevo casco urbano.



Por otra parte, a lo largo de estos diez años, los campesinos no han recibido el apoyo necesario, lo que resulta contradictorio si se tiene en cuenta la vocación agrícola de este municipio. Algunas veredas quedaron aisladas y se dificulta el traslado hasta el nuevo casco urbano.



“Vivimos la tragedia con mucha tristeza e incertidumbre, con dificultad para comercializar los productos y adquirir los insumos necesarios. Tan pronto sucedió la emergencia se hicieron inversiones pero no recibimos asistencia técnica, esos recursos se dilapidaron y por eso la zona rural no fue incluida en el nuevo proyecto de reactivación económica”, cuenta Jaime Ibarra, líder comunitario.



(Además: Pilas con las extorsiones desde las cárceles en época navideña)



La inversión total para la reconstrucción de Gramalote se acerca al medio billón de pesos, en un proceso con sobrecostos que se adelanta desde hace nueve años.



“Se ha logrado que el gramalotero vuelva a sentir que está en su tierra, que puede volver a rehacer su vida, que tiene la posibilidad de reconformar esos núcleos familiares, de encontrarse con su vecino, de tener la posibilidad de pensar en una actividad productiva que corresponda a las expectativas de esta tierra”, afirmó el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.



Por ahora, hay más de 800 familias que residen en Gramalote, quienes se sienten orgullosos y agradecidos por la reconstrucción del municipio. Juntos repiten un refrán que ha tomado fuerza en la región: “A Gramalote no se va, se vuelve”.

ÁNDRES CARVAJAL

PARA EL TIEMPO

CÚCUTA