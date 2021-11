En La Guajira claman justicia por muerte de la familia Cujia Rodríguez

"¡Justicia!", Clamó el pueblo de Los Haticos a las autoridades para que la muerte de los cinco integrantes de la familia Cujia Rodríguez no quede impune.



Ellos murieron en el fatídico accidente de tránsito registrado en la vía San Juan del Cesar – Valledupar.



Durante tres horas permaneció cerrada esta misma vía de manera intermitente debido al plantón pacífico de familiares, amigos y de la comunidad en general, quienes estuvieron acompañados de las autoridades.



Piden captura del conductor

comprometido en la tragedia vial



Los habitantes, de este corregimiento ubicado en jurisdicción de San Juan del Cesar, salieron a protestar por la misma carretera donde ocurrieron los hechos para pedir justicia y pedir la captura del conductor del otro automotor comprometido en la tragedia vial.



El fatal accidente ocurrido la noche de este domingo, ha causado mucho dolor y enluta a toda una población que hoy pide acelerar la investigación que permita esta esclarecer las causas reales que lo propiciaron.



En el accidente murieron calcinados Marlon Enrique Cujia, de 39 años; su esposa Marcelina Rodríguez, de 38 años; y sus tres hijos Kevin de 21 años, Kelvin de 18, Kelner de 12 años.



Julio Cujia, hermano de Marlon, quien lideró el plantón portando las fotografías de sus sobrinos, en medio del dolor alzó la voz para pedir justicia.



“A quién no le ha dolido esto? Queremos justicia, ya están identificados quienes fueron los culpables, queremos que esto no quede impune, sabemos que estamos en Colombia y como se dan las cosas aquí”, sostiene Cujia.

Piden justicia en La Guajira Foto: archivo particular

Era una familia ejemplar

Así mismo habló uno de sus sobrinos. Dijo que víctimas eran conocidos como los ‘K’ Cujia, que eran bien formados y estaban llenos de proyectos.



Agradeció, además, el acompañamiento de sus compañeros del Sena, la universidad y del colegio.



Kevin y Kelvin, se había graduado de Bachiller el año anterior, en la institución educativa María Auxiliadora de San Juan del Cesar, mientras que el menor se destacaba como jugador de fútbol y pertenecía al Club Deportivo de Los Haticos.



Explicó que su hermano Marlon, era un hombre trabajador e inquieto, al que todo el mundo le criticaba por su trabajo incansable del día a día, de su siembra de maíz, de limones, del ordeñado de las vacas y la venta de queso.



“Inolvidable esto, esto no tiene perdón de Dios no merecía acabar un hogar, ahí está su casa cerrada, esto no tiene perdón”, sostuvo Cujia.



Los restos de la familia Cujia Rodríguez, fueron trasladados a la ciudad de Barranquilla por parte de Medicina Legal, con el fin de realizársele una valoración integral por un equipo interdisciplinario de medicina forense que permita su plena identidad.

Todo es hermetismo

La Policía confirmó que era cinco las personas que viajaban en el otro vehículo involucrado en la tragedia vial y que chocó por detrás el automotor en el que se desplazaba la familia Cujia Rodríguez.



Fueron identificados como José David Maestre Ariza de 29 años de edad, Iván Montero, Rafael Enrique Maestre Ariza, de 31 años; Sabine Díaz Hernández de 20 años y Yoselis Londoño Puello de 24 años, quienes presentan politraumatismos y laceraciones en varias partes del cuerpo y se encuentran en un centro asistencial de San Juan del Cesar.



En el pueblo hay hermetismo, puesto que todas estas personas son oriundas de la cabecera municipal y pertenecen a reconocidas familias.



Se conoció que al conductor del vehículo se le practicaron las pruebas de alcoholemia y estas fueron trasladas a Bogotá y se está a la espera de los resultados.



A última hora se conoció un vídeo, que al parecer demuestra la presencia de licor en el vehículo comprometido en la tragedia.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

