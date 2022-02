Casi dos años después de la llegada del covid-19 a Colombia y con él las normas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional como el trabajo en casa, varios expertos señalan que su falta de reglamentación, así como factores culturales y empresariales, no auguran que esta práctica se sostenga en el país.

En Colombia ya existía el teletrabajo desde el 2008, modalidad que significa que un empleado se contrata como tal, mientras que el trabajo en casa se empezó a regular con la llegada de la pandemia, pues es un cambio de ambiente de oficina a casa y la emergencia necesitaba que estos cambios se dieran de forma rápida y con un mínimo de derechos que aún se están regulando.



No obstante, prueba de la migración masiva que hubo por la pandemia de puestos de trabajo físicos a virtuales es que en el año 2020 se contabilizaron 209.173 teletrabajadores, lo que representó un crecimiento del 71 por ciento con respecto a 2018, cuando solo había 122.278.



Ante el debate por el regreso a la presencialidad o continuar con el modelo de trabajo en casa que no solo se está dando en el ambiente laboral, sino también en escuelas y con otro tipo de eventos, el experto Iván Jaramillo, del Observatorio laboral de la Universidad del Rosario, considera que persiste una “cultura del control” en los empleadores, razón que impide el crecimiento del trabajo en casa incluyendo otros factores.



“Al trabajo en casa todavía le falta, porque limita bastante la vida familiar –explica Jaramillo–. Es también algo cultural, no solo los jefes que prefieren ver ahí sentado al empleado, sino también que queremos estar en contacto con otros porque es algo del latino, pero igual falta mucha regulación en este modelo”.

Jaramillo asegura que estudios de América Latina y el Caribe dan cuenta de que este año unas 23 millones de personas han migrado al trabajo en casa, pero son muchos los condicionamientos, como la conectividad o la idea de que no se rinde igual, que incentivan el regreso a la presencialidad.



“También la cercanía influye –considera Jaramillo–. En muchas empresas a la hora de despedir a alguien no van a pensar en retener al que nunca ven, porque se ha establecido una cercanía con el que sí va, es un tema que se debe hablar, reglamentar y tener en cuenta, falta una cultura del trabajo en casa”.



El experto señala que según cifras del Ministerio de Trabajo, para el 2020 de 4 a 5 millones de personas migraron al trabajo a distancia.



“Como se venían dando las cosas, lo mejor era implementar la alternancia, muchos trabajadores están a favor y el Gobierno Nacional desde el año pasado está invitando a la reactivación, a que todo vuelva a la normalidad con presencialidad –explica Jaramillo–. Pero va a depender mucho de la política económica y sanitaria. Como vienen las cosas no sé si vamos a volver a aislamientos con esto de las nuevas variantes”.



Desde el Observatorio sostienen que mucha gente tiene la ilusión de regresar, por lo que en un futuro se prevé que la prevalencia sea de una presencialidad con alternancia, pues la gente extraña esos espacios.



La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (Eoic) realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en junio del 2021 sobre la continuidad del trabajo en casa por parte de las empresas, arrojó que el 39,8 por ciento aún no había definido, mientras el 47,7 por ciento asegura que no continuarán trabajando desde casa.

Las molestias

Más allá de extrañar espacios o la vida antes de la pandemia, muchos trabajadores sostienen que aunque ha habido mejoras en varios aspectos, aún hay molestias ante la falta de regulación tanto del Estado como de las mismas empresas.



Antonio Machado, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) señala que el trabajo en casa, en el caso de la rama judicial, ha sido favorable por factores como la puntualidad de servidores (no hay trancones en desplazamiento) y el número de audiencias realizadas.



Además, los costos de papelería y gastos de oficina han disminuido considerablemente y “se economizan recursos en pago de servicios e inversión en infraestructura”.



“Sin embargo –apunta Machado-, es necesario implementar la desconexión laboral, pues los usuarios de la justicia presentan solicitudes y peticiones 24/7. Estamos de acuerdo con la virtualidad, pero para ello se requiere optimizar las plataformas, mejorar la inversión en tecnología y tener un verdadero departamento de sistema que acompañe el proceso y haga los seguimientos a nivel nacional”.



Expertos aseguran que una de las principales molestias de los trabajadores durante el tiempo en el que se mantuvo el trabajo en casa fue el incremento en la disponibilidad laboral.



Jaramillo asegura que ante la llegada del cuarto pico de la pandemia, el tema de la disponibilidad laboral es un factor que se debe revisar a fondo.



En diciembre, por ejemplo, el Senado aprobó en último debate el proyecto de ley de desconexión laboral, que busca asegurar que se respete el límite de la jornada laboral diaria, para que los trabajadores puedan disfrutar de las horas de descanso.

Según el representante a la Cámara Rodrigo Rojas, autor de la iniciativa, los trabajadores tendrán derecho legítimo a no recibir llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y cualquier otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo por fuera del horario laboral y, si las reciben, tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral.



“En Colombia todavía hay una fuerte tendencia al control de los trabajadores –señala Jaramillo-. Se debieron remodelar los modelos y soberanía del tiempo de trabajo, este tiempo de la pandemia espero que sirva para reflexionar sobre la soberanía sobre la disponibilidad laboral, el respeto. La correcta medición de la productividad”.

Trabajo en casa Foto: iStock

No obstante, Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, explica que aunque se hayan sancionado leyes como la 2088 del 2021 para reforzar lineamientos y reglamentaciones del teletrabajo, aún quedan muchos vacíos.



“Creo que pueden surgir problemas de riesgo laboral –aclara Farné–. Los contratos van a cambiar y tal vez ya no sean a término indefinido, además quién paga la ARL. En realidad el teletrabajo está a medias. Lo que tenemos en la cabeza no lo es, eso se puede volver un problema”.



Farné asegura otro riesgo que corre la falta de regulación del teletrabajo en Colombia es la falta de acceso a internet en muchos puntos del país, así como la velocidad adecuada de quienes pueden contar con una red.



Ante el regreso que paulatinamente se viene dando en el país a la presencialidad mediante alternancia, Farné explica que el número sigue siendo bajo, pues la informalidad en el país y las brechas de desigualdad siguen siendo altas.



El presidente de Asonal agrega que a los abogados litigantes y usuarios de la justicia se les deben facilitar centros de atención para que tengan acceso a equipos y así acceder al servicio de justicia o facilitar su gestión, pues “entre las ciudades donde la conectividad es óptima y las regiones donde existen flaquezas en conectividad se requiere mayor inversión en herramientas tecnológicas para que exista una igualdad”.



Una oportunidad

Los expertos consideran que son múltiples los beneficios del trabajo en casa; no obstante, estas dinámicas laborales que recién comienzan en Colombia aún tienen mucho trabajo por delante para disminuir brechas de acceso a las herramientas y bienestar de trabajadores.



La líder de recursos humanos Katherin Mailing Herrera Saavedra, sostiene que aunque se pueda llegar a mejorar dicha brecha, si la sociedad colombiana no encuentra un punto de equilibrio también se puede ver amenazada la salud mental de muchas personas.



“El teletrabajo da para que la gente se aísle mucho –señala la experta–. Las alternancias son positivas, porque me hacen recordar también el trabajo en equipo. Es algo que se debe tener en cuenta a la hora de reglamentar estos procesos”.



La experta agrega que se debe vigilar mucho la salud mental de los empleados, pues toda la acumulación de estrés y el aislamiento son como un cáncer silencioso.



“Se sabe que el teletrabajo ha generado el incremento del estrés y la ansiedad porque muchos no manejan muy bien las herramientas tecnológicas o los programas –asevera la experta–. Hay indicadores de ansiedad altos. A futuro, si esto no se sabe manejar puede ser un indicador de problemas mentales e inseguridad de las personas”.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) señala que brinda constantes asesorías y talleres gratuitos a las empresas o entidades públicas que quieran innovar de manera productiva en cuanto a la implementación del trabajo en casa.



“En 2020 el Ministerio de las TIC brindó 857 asesorías/talleres, 15.986 personas asesoradas directamente, para un total de 24.302 personas impactadas de manera general. Este año, la cartera de comunicaciones ha capacitado en teletrabajo a 30.000 personas de entidades públicas y privadas”, señala a través de una publicación en el sitio web de esta cartera.

No obstante, expertos sostienen que con la alternancia que se empezó a implementar este año gracias a los procesos de vacunación en el país, muchas empresas han determinado que sus empleados deben regresar, y no son pocas las personas que están a favor de ese regreso.



Desde el Observatorio Laboral de la Universidad Externado, Farné se pregunta también por las asociaciones sindicales y su trabajo al interior de las organizaciones, razón por la que señala que ante la falta de regulación se puede dar una problemática laboral seria en Colombia.



“La alternancia es una práctica que se va a imponer –reflexiona Farné–. Falta regular mucho porque, por ejemplo, este tema de trabajar de forma remota amplía el espectro de contratación, pues ya no es necesario estar en X ciudad o país para aspirar a un cargo, ¿alguien ha pensado en eso?”.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40

