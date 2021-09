Trabajadores del Hospital San José de Maicao levantaron las protestas

Luego de siete días de parálisis para exigir el pago de tres mesadas atrasadas, trabajadores del hospital San José de Maicao, levantaron el cese de actividades, la tarde del pasado domingo.



Lograron el pago de un mes de salario, tras llegar a unos acuerdos con el Ministerio de Salud, el agente interventor y la Gobernación de La Guajira.



Así, dieron un compás de espera al Gobierno Nacional para tramitar el giro de 42 mil millones de pesos, por concepto de atención a la población migrante, adeudados a la red pública de La Guajira.

Parte de este recurso que podría estarse girando antes de finalizar el año, se estima que será para el hospital, debido a que las cuentas auditadas se encuentran más adelantadas.



La decisión se dio luego de que el personal médico y asistencial se reuniera para analizar las distintas promesas realizadas en las reuniones sostenidas con la viceministra de Salud María Andrea Godoy, el gobernador (e.) de La Guajira, José Jaime Vega, y el agente interventor del hospital, Giovany Salamanca.



Mariolina Fernández, presidenta del Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (Sindess), en La Guajira, explicó que esto lleva una serie de requisitos, por lo que continuar con la parálisis perjudicaría mucho más al hospital.

"Podría tener otro déficit si no facturamos en todo este tiempo y también, teníamos entendido que las clínicas estaban colapsadas y no podían seguir atendiendo a toda la población, por lo tanto, decidimos ser solidarios y abrir nuestras puertas para brindar los servicios de salud", dijo.



Aclaró que, para cumplir con el pago de los tres meses adeudados de salario, el gobernador (e) se comprometió a girar los 6.400 millones pesos adeudados por atención de la población pobre no asegurada, con el fin de cubrir dos meses de salario, mientras el agente interventor les realizó la cancelación de un mes.



Los trabajadores y contratistas retomaron sus labores y señalaron que se mantendrán en pie de lucha haciendo seguimiento a los acuerdos, por lo que esperan que el voto de confianza dado a las autoridades sea respetado, para no tener que recurrir a las vías de hecho.

Los ingresos del hospital no alcanzan a cubrir la nómina mensual de 363 trabajadores, 46 de ellos de planta, lo que representa unos 1.600 millones de pesos, por lo que les venían cancelando de forma fraccionada el 50 por ciento del salario o contrato.



Este hospital es de suma importancia, debido a que se constituye en el primer centro asistencial de la frontera que atiende a más de 350 mil usuarios entre indígenas wayuu, migrantes y población pobre no asegurada de Albania, Manaure, Maicao, Paraguachón y Uribia.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

