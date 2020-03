Hospital de Valledupar le debe 7 meses de sueldo a trabajadores

El aumento de casos de covid-19 en el país, genera tensión entre el personal del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar.



Una incertidumbre que tendrán que enfrentar por la falta de insumos de bioseguridad, cifras económicas y conflictos laborales, condiciones que según los profesionales de la salud, podría provocar un colapso a la hora de atender posibles pacientes con coronavirus.

“Todo el personal sanitario tiene temor porque no contamos con medidas mínimas para la atención de estos pacientes y es posible que muchos no queramos ir a trabajar en estas condiciones porque no queremos ser mártires” dijo Julio Julio Peralta, miembro del sindicato del hospital.



La dura situación la afrontan cerca de 700 empleados entre camilleros, auxiliares, enfermeros, bacteriólogos, médicos y especialistas, a quienes les deben entre siete y nueve meses de salarios, una deuda cercana a los 24 mil millones de pesos.

El año pasado, a través de algunas gestiones, se logró el pago al personal de menor rango salarial, pero con los atrasos de estos últimos meses, la deuda volvió a aumentarse FACEBOOK

TWITTER

“La nómina mensual está alrededor de unos tres mil millones de pesos. El año pasado, a través de algunas gestiones, se logró el pago al personal de menor rango salarial, pero con los atrasos de estos últimos meses, la deuda volvió a aumentarse” recalcó Peralta.



El gremio de enfermeros también dejó clara su preocupación, ya que algunos de estos profesionales no cuentan con otros ingresos, un problema, que termina afectando a su entorno familiar, pues no tiene como sostenerlo.



“Las enfermeras no tenemos suficientes ingresos y nos negamos afrontar esta pandemia con hambre pues nos estamos enfrentando a un enemigo invisible” afirmó una enfermera que prefirió omitir su nombre por temor a ser despedida.



El presidente del Colegio Médico de Valledupar y del Cesar, Joaquín Maestre Vega, aseguró, que la crisis obedece al sometimiento de directores que han pasado por el hospital, donde no ha habido efectiva administración sino también saqueo del hospital.



“Esperamos que el nuevo director, pueda tomar el rumbo del hospital y sacarlo de la crisis económica y asistencial que padece. Que sea conocedor de la situación, que llegue con un plan de choque, recuperando la cartera que tiene actualmente, en estos momentos debe pagar unos ocho millones de pesos de demandas judiciales por mala praxis y otros 13 mil millones de pesos, que todavía no han fallado los jueces” sostuvo Maestre.



Desde las directivas del Hospital, se anunció un plan de contingencia con los recursos existentes para paliar la situación de estos trabajadores.



“Esta mañana recibimos un giro de 1.399 millones de pesos por parte de la gobernación del Cesar, con el cual alcanzaremos a pagar un mes a los camilleros, personal de aseo, bacteriólogos, conductores, vigilantes que hasta ahora son los que demandan mayor necesidades” precisó un administrativo del hospital.



En este mismo contexto, el mandatario del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, anunció un giro adicional de 300 millones de pesos y está a la espera de que la secretaría de salud se ponga de acuerdo con los auditores del hospital para que sigan auditando más cuentas.



“Estamos haciendo un gran esfuerzo, el deseo es pagarles también a los especialistas, esperamos tener buenas noticias antes de que concluya la semana, para poderles pagar por lo menos un mes de trabajo” subrayó el mandatario.Ludys Ovalle Jácome

Para EL TIEMPO Valledupar