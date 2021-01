Trabajadores de Prodeco piden reinicio de labores mineras en el Cesar

Los trabajadores de Prodeco, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergética), al igual que los pertenecientes a Sintracarbón, exigieron a la compañía, el reinicio de operaciones en las minas de Calenturitas y La Jagua de Ibirico (Centro del Cesar).



Los afectados vienen protestando pacíficamente desde hace dos días en la garita principal de la mina, en rechazo a la posición de la multinacional frente a la situación generada por la emergencia del covid-19 y su intención de cerrar operaciones en el país.



En este sentido, solicitan que los trabajadores que fueron enviados a sus casas, sean reintegrados a sus sitios de trabajo y se respeten los derechos.

“Rechazamos la suspensión no autorizada de sus actividades con las consecuencias que esto conlleva frente a los procesos de caducidad. Tampoco nos interesa la renuncia de los títulos mineros, que son las dos amenazas que este grupo usó como presión a la Agencia Nacional de Minería, aduciendo que eran las únicas opciones que le quedaban”, aseguró Luis Fernando Ramírez, presidente de Sintramienergética.

Los trabajadores de Prodeco, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética el reinicio de las operaciones en las minas Foto: Archivo particular

“No nos parece presentable que, cada vez que se les presente un riesgo, quieran compartirlo con el Estado y los trabajadores, aparentando una justicia contractual conmutativa que no existe, porque ya las obligaciones están escritas y estipuladas en las leyes, decretos y demás normas del Estado que el concesionario conoció previamente a la firma del contrato”, subrayó el sindicalista.



La suspensión definitiva de estas actividades, afecta a la región, ya que las economías tradicionales fueron absorbidas en su mayoría por las minerías.



El alcalde de La Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez, destacó, que cerca de 8 mil familias dependen de estos ingresos, mientras tanto, el municipio está dejando de percibir casi $27 mil millones por concepto de regalías, mientras que el Estado colombiano dejó de recibir en 2020 casi $200 mil millones.



“Vamos a seguir trabajando en ese frente, para que la situación mejore. Prodeco, debe reiniciar sus operaciones y cumplir sus obligaciones”, recalcó el mandatario.



Frente a estos requerimientos, no se conoce un pronunciamiento oficial de la Agencia Nacional de Minería (ANM), sin embargo, a través de la secretaría de Minas Departamental, se ha emplazado en varias oportunidades a esta entidad y al Viceministerio de Minas, para hacer valer el contrato de operaciones que tiene el Grupo Prodeco con la Nación.



“Aunque es una decisión de la empresa, creemos que se deben reactivar las operaciones entendiendo que los precios del carbón están en su mejor momento por encima de meses anteriores. Hoy tenemos la tonelada a $88 dólares, Por lo tanto, pensamos que no existe ninguna razón para que el grupo no esté operando”, aclaró Manuel Mejía Pallares, secretario de minas del Cesar.



Frente a estos requerimientos no se conoce un pronunciamiento oficial de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Sin embargo, a través de la secretaría de Minas Departamental se ha emplazado en varias oportunidades a esta entidad y al Viceministerio de Minas para hacer valer el contrato de operaciones que tiene el Grupo Prodeco con la Nación.



“Aunque es una decisión de la empresa, creemos que se deben reactivar las operaciones entendiendo que los precios del carbón están en su mejor momento por encima de meses anteriores. Hoy tenemos la tonelada a $88 dólares, Por lo tanto, pensamos que no existe ninguna razón para que el grupo no esté operando”, aclaró Manuel Mejía Pallares, secretario de minas del Cesar.



Niegan despidos masivos



Ante estas declaraciones, el grupo Prodeco salió al paso y desmintió que la empresa hubiese realizado despidos masivos.



Aseguró, que se trata de un plan de retiro voluntario, donde los mismos empleados puedan acceder a una serie de beneficios y compensaciones a cambio de dar por finalizada su vinculación con la empresa.



“Estos retiros voluntarios son una metodología bastante generosa que tienen muchos beneficios. Como empresa velamos que quien la acepte tenga una adecuada transacción laboral o si lo desea inicie su propio emprendimiento”, explicó recientemente a este medio, Óscar Gómez, vicepresidente del Grupo Prodeco.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar