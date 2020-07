Trabajadores de salud reclaman falta de pagos en  hospitales de Cesar

Médicos, enfermeros, auxiliares, y en general el personal del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, realizaron esta semana una protesta, el la que reiteraron sus reclamos por falta de garantías laborales y los retrasos en los pagos de sus salarios, en medio de la pandemia del coronavirus.Lea: Me cayó una palmera cuando me bronceaba en San Andrés y así sobreviví

“La gerente del hospital ha dicho que nos pagarán abril de este año. Los doce, once, nueve, ocho y siete meses de salarios que nos deben del año pasado no los puede asumir por falta de recursos”, afirmó un vocero de los trabajadores de dicho centro.



La marcha se desarrolló el pasado martes, sin embargo, desde finales de la semana anterior mantienen un cese de actividades. Solo están atendiendo urgencias vitales, emergencias de maternidad y pediatría, excluyendo las cirugías programadas y consulta externa.



Vea también: Tragedia de familia en Tasajera: 12 miembros, entre muertos y heridos



“La situación es crítica. El problema que también se viene presentando, es que no tenemos pacientes. El 80% de ellos son de nacionalidad venezolana y eso nos perjudica. El gobierno departamental estableció varios compromisos, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo. Este caso lo llevamos a nivel nacional, pero los acuerdos quedaron solo en promesas”, aseguró Juan Rojas, enfermero del centro hospitalario.

Este caso lo llevamos a nivel nacional, pero los acuerdos quedaron solo en promesas FACEBOOK

TWITTER

Las inversiones

Frente al panorama laboral del personal, el gobierno departamental argumentó que, parte de los recursos asignados para el sector salud se han venido girando para solventar la crisis financiera del centro hospitalario.



Estos dineros incluyen 6 mil 500 millones de pesos girados durante el primer semestre de este año. Sin embargo, aclaró que la competencia de los hospitales es desarrollar su economía con la venta de servicios y la captación de recursos a través de las EPS, por lo que deben ser autosostenibles.



Vea: Entró al fuego para salvar a hermano y ahora ambos luchan por no morir



“El rubro de atención a extranjeros genera un déficit grandísimo que hay que cubrir porque son servicios que se prestan y no hay cómo cobrarlos. Este año le hemos aportado para que el hospital mejore y recupere su nómina. Adicional a ello, hemos invertido 3.000 millones de pesos en la instalación de 48 camas de UCI para atender la pandemia y dotación de la sala materno -infantil”, precisó el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo.



En este contexto, aseguró el mandatario, que se construirá la nueva sala de urgencias, para la cual el departamento pondrá 5.000 millones y el Gobierno Nacional otro monto similar.

Revisión de los recursos

Ante la situación tan compleja que aborda al sector de la salud, el gobierno departamental enfatizó que, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional por la pandemia de coronavirus, se determinó la transferencia directa de recursos para el pago de deudas laborales acumuladas para los trabajadores de la salud.



De estos recursos, resultaron beneficiadas 14 de las 28 Empresas Sociales del Estado que conforman la red pública del Cesar, con un monto total de $3 mil 332 millones 567 mil, dinero que fue destinado para el pago de nóminas atrasadas del personal de planta y contratistas de los hospitales beneficiarios.



Sin embargo, el gobierno departamental subrayó que, dos ESE principal de segundo nivel de atención como el hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, y el hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe, no fueron tenidas en cuenta, pese a que operan para la referencia de pacientes Covid, y que, además, atraviesan una difícil crisis financiera.



También: Se confiesa la actriz que aparece en video para adultos en bus del MIO



“Hemos hecho esta solicitud al director de prestación de servicios del Ministerio, porque el Cesar merece explicaciones de por qué no se tuvo en cuenta para este beneficio al Rosario Pumarejo de López, que es hoy el hospital que presenta mayores dificultades. La red pública hospitalaria del Cesar requiere de manera urgente el apalancamiento financiero del nivel nacional para superar estas dificultades”, afirmó el Secretario de Salud, Hernán Baquero Rodríguez.



LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

Valledupar