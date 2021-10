Trabajadores de Indupalma protestan en Valledupar

A la profunda crisis por la que atraviesan los trabajadores de la Industria Agraria La Palma Limitada (Indupalma), en San Alberto (sur del Cesar) se suma un nuevo capítulo de despidos.



Un problema de vieja data, que se agudiza cada año y pone en riesgo a más de 700 trabajadores, que por muchos años vienen laborando en esta compañía.



Así lo dio a conocer a este medio, Arsenio Espitia, presidente de Sintraproaceites, tras la jornada de protesta que vienen realizando desde este miércoles en diferentes sectores de Valledupar.

“Desde el 2018 hasta la fecha, han despedido alrededor de 140 trabajadores. Una decisión unilateral que ha asumido la compañía, que vulnera todos los derechos de estas personas que vienen prestando sus servicios”, recalcó Espitia.



Argumenta, que están en riesgo 700 trabajadores por despido masivos, debido al modelo de tercerización que la empresa aceitera ha venido implementando.



“Hemos presentado varias peticiones a la compañía y no han querido recibirla. Presentamos 60 derechos de petición y querellas al Ministerio de Trabajo y hasta la fecha no hay respuesta”, destacó el vocero del sindicato.



Rechazan, además, las decisiones de los juzgados y tribunales, porque según ellos “Les están dando la razón a los empresarios. Esto los hace cómplices con el gobierno y empresarios”.



Según datos de la organización sindical, Indupalma tiene más de 10.000 hectáreas cultivadas. Diariamente se recolectan 400 toneladas, que son procesadas en la Planta Oro Rojo, ubicada en Sabanas de Torres Santander, cerca de San Alberto.



“Esto afecta al Cesar, porque los impuestos se los llevan para Santander. No cumple con la responsabilidad social que tiene con el departamento”, enfatizó el vocero.



La Junta de Socios de Indupalma, en reunión del extraordinaria del 30 de octubre del 2019, adoptó la determinación de disolver y liquidar la sociedad.



“Indupalma está en liquidación, no puede con su carga prestacional”, aseguró una fuente de la empresa que prefirió omitir su nombre.



Para los miembros del sindicato, la compañía refleja una realidad ficticia para justificar los despidos.



“Contratamos un estudio con una empresa de alta credibilidad en el país, y esto arrojó, que la compañía pertenece a un conglomerado económico de más de cien empresas con sedes en diferentes países. Es decir, que tiene como sostenerse”, subrayó.

“Seguimos argumentando que es una liquidación engañosa, no ha cesado un dolo día su explotación económica, ni en medio de la pandemia. Tiene una vida útil de más de 30 años y el cultivo que existe actualmente, posee una vida útil de 15 años”, precisó.



Durante el transcurso de este jueves la protesta continuará en los alrededores de la Plaza Alfonso López, Palacio de Justicia y Oficinas del Ministerio de Trabajo en Valledupar.



“Indupalma no es la pobre viejecita que no tiene nada que comer. Sigue laborando y explotando su actividad. Exigimos sustitución patronal. Queremos que quien llegue a comprar la compañía, nos respete la convención colectiva que tenemos, nuestras garantías como organización sindical”, puntualizó.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

