Hospital obligaría a empleados a renunciar a su ARL si contraen covid

Los trabajadores de la salud del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar siguen abordando la emergencia de la pandemia en pésimas condiciones laborales, falta de pago de meses de salarios y falta de elementos de bioseguridad para salvaguardar sus vidas.

En señal de protesta, varios miembros del sindicato se tomaron los alrededores del centro hospitalario, para exigir "suficientes garantías de seguridad para realizar su trabajo y cese de despidos".



"Tenemos conocimiento que a todo el personal asistencial les están exigiendo firmar un supuesto documento que dice que la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) no se hace responsable si alguno de nosotros nos contagiamos con covid, ¡nadie puede obligarnos a esto!", dijo un vocero de los trabajadores de dicho centro.

Según los funcionarios, en el hospital hay escasez de elementos de bioseguridad y el poco material de protección que les llega no alcanza a cubrir las necesidades del personal sanitario.



"La mayoría de nosotros nos ha tocado sacar de nuestros bolsillos para comprar nuestros elementos de bioprotección para minimizar el riesgo de contagios", aseguró el vocero.

Un rechazo que fue respaldado por la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos (Fecolmed), la cual condenó lo que se estaría plateando al interior del Hospital Rosario Pumarejo de López.



"Les están exigiendo a los trabajadores de la salud que firmen otros SIG en el cual libran de toda responsabilidad a las ARL en caso de contagio por covid-19, por favor no permitamos más atropellos contra el talento humano en salud, no permitamos que nos sigan pisoteando nuestra dignidad", expresó Jorge Enrique Enciso Sánchez, presidente de la Federación.



Asimismo, exigen al gobierno nacional para que estos "atropellos" no se continúen perpetrando.



Por otra parte, se quejan porque desde las directivas del Hospital se anunció hace un par de meses un plan de contingencia con los recursos existentes para paliar la situación de estos trabajadores, sin embargo, la situación ha ido de mal en peor, toda vez que se efectuó un despido de 50 trabajadores tras la finalización de sus contratos, a pesar de que les adeudaban varios meses de trabajo.

"En abril, nos mandaron para la casa, dijeron que estaban en plan de contingencia porque no se estaba tomando ningún protocolo aún para enfrentar los contagios de covid-19, prometieron que nos llamarían, cosa que no se dio. Estamos a la espera que nos paguen los ocho meses de salarios atrasados y la liquidación", aseguró Nina de Ávila, una de las afectadas de los despidos del Hospital Rosario Pumarejo de López.



Desde las directivas del sindicato del hospital, se ha programado una asamblea general para la próxima semana para tratar el pago de la nómina mensual que, con los pagos atrasados, volvió a incrementarse.

"Al parecer, nos van a pagar en agosto, ¡qué tal eso! Los más atrasados somos los especialista, porque a los ginecólogos y los anestesiólogos, hasta hace poco les pagaron apenas el mes de agosto que facturaron el año anterior; médicos generales y enfermeras que les pagaron octubre, y eso que lo que factura el hospital se deriva de nuestra atención", manifestó un médico especialista que labora en este hospital.



EL TIEMPO intentó comunicarse con la gerente del hospital, Jaqueline Henríquez, para conocer su posición al respecto, pero fue imposible.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar