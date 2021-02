Trabajadora de la salud fue atacada con machete en calle de Ibagué

El mayor susto de su vida vivió una trabajadora del sector salud que fue atacada a machete por un delincuente de aspecto joven que, bajo intimidaciones, trató de robarle el bolso donde guardaba dinero y su celular.



Los hechos quedaron grabados en la cámara de seguridad de un establecimiento comercial del sector San Pablo, una zona estrato 2 del barrio El Salado, en Ibagué, Tolima, donde la trabajadora de la salud se enfrentó al delincuente para impedir que le arrebatara sus pertenencias personales.



La mujer, cuya identidad no fue precisada por razones de seguridad, permanecía sola en una calle donde esperaba al parecer una buseta o un carro particular para desplazarse a otro punto de la ciudad.



El coronel Alex Venegas, comandante operativo de la Policía en Ibagué, condenó la agresión y afirmó que "fue activada la búsqueda del delincuente".



Testigos señalaron que el atacante era un ladrón joven que no llevaba camisa, “pero de un momento a otro se abalanzó contra la mujer a la que atacó con machete para que le entregara el bolso”.



“De manera valiente, ella forcejeó con el tipo quien al tiempo la amenazaba con machete en mano”, dijo un testigo que se encontraba en una panadería. Incluso la mujer cayó al piso pero se repuso y no permitió que el delincuente le causara daño alguno.

Ibagué Ibagué Este es el momento del ataque.

Afortunadamente el trabajador de una panadería y un conductor de buseta urbana salieron en defensa de la trabajadora de la salud con lo que el delincuente huyó con rumbo al cementerio La Milagrosa, en el sector de El Salado.



“Gracias a Dios no presentó heridas de machete en su cuerpo”, dijeron testigos.

El caso sucedió en horas de la mañana del fin de semana anterior pero trascendió días después cuando se conoció el video.



Las autoridades localizaron a la mujer y señaló que no colocaba denuncia penal pues finalmente no le robaron sus pertenencias

